Минай - Динамо: дивитися відео і огляд матчу 1/2 Кубка України 2019/2020

Київське Динамо стало першим фіналістом Кубка України з футболу. У матчі 1/2 фіналу підопічні Олексія Михайличенка на Минай-Арені у Закарпатській області впевнено здолали представника Першої ліги клуб Минай.

Рахунок у матчі вже на дев’ятій хвилині відкрив Мікаель Дуелунд, якому асистував Олександр Караваєв. Для данського гравця це взяття воріт стало дебютним у футболці Динамо.

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На 27-й хвилині арбітр матчу Катерина Монзуль призначила у ворота господарів пенальті. До точки підійшов іспанський форвард киян Фран Соль, але пробив повз воріт.

Згодом ситуацію з нереалізованим пенальті виправив той же Дуелунд, оформивши дубль.

По перерві кияни забили третій м’яч. Однак взяття воріт Беніаміном Вербічем скасували після перегляду відеоповтору.



























Скандальний банер і незабитий пенальті: як Динамо вийшло до фіналу Кубка України / 7 фотографий

Перемога над Минаєм вивела біло-синіх у фінал Кубка України. Їхній суперник визначиться 24 червня у матчі між Маріуполем та Ворсклою. Фінальна гра у кубку має відбутися 8 липня на Арені-Львів.

Скандальний банер

Хоча матч проходив офіційно без глядачів, за забором за грою спостерігали кілька десятків футбольних вболівальниками, які принесли із собою банери.

Один з плакатів був на підтримку поліцейського Дерека Шовіна, який вбив афроамериканця Джорджа Флойда.

Банер із закликом #FreeDerekChauvin (звільніть Дерека Шовіна – Ред.) чітко потрапив у трансляцію. Чиї саме фанати вивісили цей постер поки не відомо.

Джорджа Флойда вбили 25 травня у Міннеаполісі. Цей інцидент спричинив масові антирасистські протести у США та Європі. Шовіна затримали та висунули звинувачення у вбивстві.