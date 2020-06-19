Барселона виграла справу проти Неймара, футболіст має сплатити €6,7 млн

Громадський суд №15 Барселони оголосив вирок у справі футболіста ПСЖ Неймара та футбольного клубу Барселона.

— Суд повністю відхилив вимогу гравця щодо виплати суми у розмірі €43,6 млн, взявши до уваги докази, що надав суду ФК Барселона. За рішенням суду, гравець повинен повернути клубу €6,7 млн, – йдеться у повідомленні на сайті блаугранас.

Зазначається, що захист футболіста має право оскаржити це рішення, але ФК Барселона готова надалі відстоювати свої інтереси.

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Неймар подав позов проти каталонського клубу у серпні 2017 року. Спортсмен заявляв, що Барса мала виплатити йому спеціальний бонус за продовження контракту у 2016 році, але цього так і не зробила. Захист Неймара звинувачував керівництво Барселони у шантажі та вимагав виключити клуб із Ліги чемпіонів.

Бразилець хотів отримати від клубу €43,6 млн, як компенсацію, попри те, що влітку 2017 року перебрався до Парижу у ПСЖ за €222 млн. За інформацією низки ЗМІ, за один сезон на Парк-де-Пренс Неймар збагачує свій гаманець на €36,8 млн.