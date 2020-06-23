Сербський тенісист Новак Джокович заявив, що заразився вірусом Covid-19. Спортсмен здав тест на коронавірус щойно повернувся до Белграду із Задару, де він брав участь у виставковому турнірі Adria Tour.

Джокович додав, що у нього немає жодних симптомів вірусу. Також тест показав наявність Covid-19 у його дружини, а ось у дітей результат – негативний.

— Відразу після прибуття до Белграду ми вирушили на тестування. Мій результат та Єлени виявилися позитивними. У дітей – негативні. Все, що ми робили останній місяць, ми робили з чистим серцем та щирими намірами. Ідеєю нашого турніру було допомогти тенісистам подолати цей складний період, – заявив Джокович.

Спортсмен додав, що перебуватиме з дружиною на самоізоляції два тижні, але через п’ять днів повторно здасть тест на наявність вірусу.

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Серб здав тест на наявність Covid-19 після того, як у кількох учасників Adria Tour виявили коронавірус. Фінал турніру у Задарі скасували, щойно болгарський тенісист Григор Дімітров заявив, що інфікований коронавірусом.

В рамках першого туру болгарин зустрічався із хорватським тенісистом Борною Чоричем, тест якого пізніше показав позитивний результат. Також вірусом заразився тренер Джоковича з фітнесу Марко Панікі та сербський гравець Віктор Троїцький.

В інших учасників турніру – Маріна Чилича, Александра Зверєва та Андрія Рубльова – вірус не підтвердився.

Джерело: Danas