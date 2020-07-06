У 16-річного футболіста влучила блискавка на тренуванні

Під час тренування російської команди ПФЛ Знамя Труда у 16-річного голкіпера Івана Заборовського влучила блискавка.

Нині спортсмен перебуває у реанімації. Лікарі ввели його у стан штучної коми.

Читайте: Трибуни стадіону мюнхенської Баварії заросли бур’янами

На відео з інцидентом, яке з’явилося у мережі, видно, що Заборовський займався окремо від партнерів по команді. Гравець саме збирався пробити по м’ячу, коли в нього влучила блискавка.

Одноклубники відразу побігли у бік гравця, а тренер надав першу допомогу, після чого його госпіталізували.

Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx — baza (@bazabazon) July 6, 2020

Гендиректор клубу Ігор Майоров пізніше зазначив, що Заборовського вдалося врятувати завдяки екстрені першій допомозі. Машина швидкої допомоги теж оперативно прибула на місце події.

Першість Професіональної футбольної ліги сезону-2019/20 вирішили завершити достроково. На момент паузи у ПФЛ ФК Знамя Труда посідав одинадцяту сходинку у дивізіоні ПФЛ-захід.

Інцидент на Ямайці

У вересні минулого року під час матчу юнацьких команд на Ямайці блискавка влучила у футбольне поле.

Через це чотири футболісти команди впали на поле та згодом їх шпиталізували до найближчої лікарні.