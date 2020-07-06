PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У 16-річного футболіста влучила блискавка на тренуванні

Під час тренування російської команди ПФЛ Знамя Труда у 16-річного голкіпера Івана Заборовського влучила блискавка.

Нині спортсмен перебуває у реанімації. Лікарі ввели його у стан штучної коми.

Читайте: Трибуни стадіону мюнхенської Баварії заросли бур’янами

На відео з інцидентом, яке з’явилося у мережі, видно, що Заборовський займався окремо від партнерів по команді. Гравець саме збирався пробити по м’ячу, коли в нього влучила блискавка.

Одноклубники відразу побігли у бік гравця, а тренер надав першу допомогу, після чого його госпіталізували.

Гендиректор клубу Ігор Майоров пізніше зазначив, що Заборовського вдалося врятувати завдяки екстрені першій допомозі. Машина швидкої допомоги теж оперативно прибула на місце події.

Першість Професіональної футбольної ліги сезону-2019/20 вирішили завершити достроково. На момент паузи у ПФЛ ФК Знамя Труда посідав одинадцяту сходинку у дивізіоні ПФЛ-захід.

Інцидент на Ямайці

У вересні минулого року під час матчу юнацьких команд на Ямайці блискавка влучила у футбольне поле.

Через це чотири футболісти команди впали на поле та згодом їх шпиталізували до найближчої лікарні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка