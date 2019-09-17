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Факти / Надзвичайні події

Блискавка вдарила в поле під час матчу: чотири футболісти госпіталізовані

На Ямайці блискавка вдарила у футбольне поле під час матчу.

Блискавка вдарила в поле під час матчу: чотири футболісти госпіталізовані

Блискавка влучила у футбольне поле на Ямайці під час проведення матчу юнацьких команд.

Читайте: На Івано-Франківщині блискавка убила трьох людей

Через удар блискавки чотири футболісти впали на поле, а після були госпіталізовані.

Про стан спортсменів не повідомляється.

Нагадаємо, 10 серпня в Німеччині 15 футболістів госпіталізували після удару блискавки.

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