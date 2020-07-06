Новий логотип збірної Ісландії містить чотири духи-хранителі - ФОТО

Футбольна асоціація Ісландії (KSÍ) на своєму офіційному сайті представила новий логотип збірної країни. Емблема складається з чотирьох духів-охоронців: бика, орла, дракона і велетня.

— Останні кілька років національна команда Ісландії привернула увагу світу завдяки своїй грі та досягненням. Ми грали на повну: вчилися на солодких перемогах та гірких поразках, які формували наші цінності. Ці елементи надихнули нас на створення нового вигляду логотипу, який одночасно символізуватиме нашу ісландську спадщину, історію та командний дух, – йдеться у повідомленні на сайті Федерації футболу Ісландії.

Раніше логотип складався з ініціалів Футбольної асоціації країни (KSÍ), м’яча та прапора Ісландії. Нова емблема збірної містить зображення чотирьох духів-охоронців: бика, орла, дракона та велетня. Ці ж міфічні істоти присутні на державному гербі Ісландії.

Читайте: УЄФА затвердив календар групового етапу Ліги націй та стикових матчів на Євро-2020

За легендами, духи-охоронці – це надприродні істоти, котрі жили у країні та захищали острів, перш ніж сюди прибули перші поселення.

— Духи-охоронці є захисниками Ісландії з 1918 року і є ідеальним символом для національної команди. Їхній бойовий дух, рішучість і завзятість – всеосяжні.







































Чотири духи-охоронці: збірна Ісландії представила логотип у стилі вікінгів / 10 фотографий

Після оновлення емблеми виробник спортивного одягу Puma, який є технічним спонсором збірної Ісландії, презентує новий комплект форми вікінгів наприкінці серпня 2020 року.

Джерело: KSÍ

Фото: KSÍ