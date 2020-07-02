Виконком Української асоціації футболу обрав арени, на яких збірна України зіграє домашні матчі в дивізіоні А четвертої групи Ліги націй сезону-2020/21.

У першому турі групового етапу Ліги націй підопічні Андрія Шевченка вдома прийматимуть збірну Швейцарії. Гра запланована на 3 вересня 2020 року у Львові на стадіоні Арена Львів.

Читайте: Шевченко продовжив контракт зі збірною України

А ось команди Німеччини та Іспанії синьо-жовті приймуть у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Резервним стадіоном для трьох матчів обрано харківський ОСК Металіст.

Календар матчів групи А4 Ліги націй-2020/21

1 тур – 3 вересня

Німеччина – Іспанія

Україна – Швейцарія – Львів, Арена Львів

2 тур – 6 вересня

Іспанія — Україна

Швейцарія — Німеччина

3 тур – 10 жовтня

Іспанія — Швейцарія

Україна — Німеччина – Київ, НСК Олімпійський

4 тур – 13 жовтня

Німеччина — Швейцарія

Україна — Іспанія – Київ, НСК Олімпійський

5 тур – 14 листопада

Німеччина — Україна

Швейцарія — Іспанія

6 тур – 17 листопада

Іспанія — Німеччина

Швейцарія — Україна

За регламентом Ліги націй, переможці кожної з чотирьох груп елітного дивізіону А зіграють у фіналі чотирьох. Команди, що посядуть останні місця у своїх квартетах, понизяться у дивізіон В.

Чинним переможцем турніру є збірна Португалії. У фіналі турніру сезону-2018/19, який відбувся на стадіоні Драгау у Порту, Криштіану Роналду і компанія мінімально обіграли збірну Нідерландів – 1:0. Півфіналістами Ліги націй стали Англія та Швейцарія, які посіли третє та четверте місце відповідно.