Виконком Української асоціації футболу обрав арени, на яких збірна України зіграє домашні матчі в дивізіоні А четвертої групи Ліги націй сезону-2020/21.
У першому турі групового етапу Ліги націй підопічні Андрія Шевченка вдома прийматимуть збірну Швейцарії. Гра запланована на 3 вересня 2020 року у Львові на стадіоні Арена Львів.
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А ось команди Німеччини та Іспанії синьо-жовті приймуть у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Резервним стадіоном для трьох матчів обрано харківський ОСК Металіст.
Календар матчів групи А4 Ліги націй-2020/21
1 тур – 3 вересня
- Німеччина – Іспанія
- Україна – Швейцарія – Львів, Арена Львів
2 тур – 6 вересня
- Іспанія — Україна
- Швейцарія — Німеччина
3 тур – 10 жовтня
- Іспанія — Швейцарія
- Україна — Німеччина – Київ, НСК Олімпійський
4 тур – 13 жовтня
- Німеччина — Швейцарія
- Україна — Іспанія – Київ, НСК Олімпійський
5 тур – 14 листопада
- Німеччина — Україна
- Швейцарія — Іспанія
6 тур – 17 листопада
- Іспанія — Німеччина
- Швейцарія — Україна
За регламентом Ліги націй, переможці кожної з чотирьох груп елітного дивізіону А зіграють у фіналі чотирьох. Команди, що посядуть останні місця у своїх квартетах, понизяться у дивізіон В.
Чинним переможцем турніру є збірна Португалії. У фіналі турніру сезону-2018/19, який відбувся на стадіоні Драгау у Порту, Криштіану Роналду і компанія мінімально обіграли збірну Нідерландів – 1:0. Півфіналістами Ліги націй стали Англія та Швейцарія, які посіли третє та четверте місце відповідно.