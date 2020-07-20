Захисник ФК Мілан та збірної Італії Андреа Конті поділився в Instagram фото поцілунку з одноклубником, турецьким півзахисником Хаканом Чалханоглу.

— Молодці хлопці, молодець бро Хакан, – підписав фото Конті.

View this post on Instagram Well done guys, well done bro @hakancalhanoglu #milanbologna A post shared by Andrea Conti(@contiandrea12) on Jul 18, 2020 at 3:06pm PDT

Чалханоглу прокоментував пост Андреа двома емодзі сердечок. Окрім Хакана свою реакцію на знімок залишили ще кілька користувачів, але нині можливість коментувати цей допис є обмеженою. За добу знімок зібрав понад 60 тис. вподобань.

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Користувачі соцмережі Twitter жваво обговорюють поцілунок футболістів россонері.

— Я б не хотів бути Андреа Конті, навіть якби замість Чалханоглу була модель Алексіс Рен, – написав один з користувачів.

Non vorrei essere Andrea Conti nemmeno se al posto di Calhanoglu ci fosse Alexis Ren — (@Pirichello) July 18, 2020

— Ця послідовність фотографій Андреа Конті, який намагається поцілувати Хакана Чалханоглу, змушує мене літати, – написав ще один.

Questa sequenza di foto di Andrea Conti che cerca di baciare a tradimento Hakan Calhanoglu mi fa solamente volare pic.twitter.com/Yd5VQVf3Xp — Serena (@RickyGol22) July 18, 2020

У матчі 34 туру Серії А Мілан розгромив Болонью з рахунком 5:1. Чалханоглу записав у свій актив гол та результативну передачу на Ісмаеля Беннасера. Конті весь матч провів на лаві запасних.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Мілан йде на сьомій сходинці, маючи в активі 56 пунктів. У Серії А залишилося дограти ще чотири тури – останній, 38, запланований на 2 серпня.