Всі платні зали очікування на вокзалах України зробили безкоштовними до ранку п’ятниці, 28 серпня. Через атаки реактивних дронів та загрозу балістики протягом 27 серпня сталося суттєве зміщення в графіках руху потягів.

Про це повідомляє компанія Укрзалізниця.

УЗ зробила безоплатними платні зали очікування

Безкоштовне користування платними залами очікування на вокзалах країни доступно для всіх пасажирів, які чекають на свій рейс, зокрема, для родин із дітьми та людей старшого віку.

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Для пасажирів підготували воду та чай.

На вокзалах функціонують спеціальні Пункти незламності, де можна зарядити гаджети та перечекати затримку рейсів.

У компанії Укрзалізниця наголосили, що продовжують працювати у штатному режимі та роблять усе можливе, щоб пасажири могли дісталися до запланованих пунктів призначення безпечно.

Протягом дня 27 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Україні, випустивши близько 140 безпілотників (понад сто з них — реактивні), а також застосували балістичне озброєння. Потужні вибухи лунали в Києві та області як уночі, так і вдень.

Внаслідок атаки у Києві постраждали четверо людей. Наслідки обстрілів та влучань зафіксували у п’яти районах міста.

Масштабних руйнувань зазнала логістична інфраструктура низки українських компаній на Київщині. Зокрема, повністю зруйновано склад Roshen у селищі Чубинське;

Знищено основний розподільчий центр мережі Будинок Іграшок. Зазнали пошкоджень логістичний центр Фори та склад мережі Коло (Varus). Під ворожий удар потрапив інфраструктурний об’єкт мережі техніки та електроніки Comfy.

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