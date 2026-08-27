Упродовж дня 27 серпня російські окупанти випустили по території України близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з яких були реактивними.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака РФ на Україну вдень 27 серпня: скільки цілей збито

За інформацією ПС ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили та подавили близько 120 із 140 ударних безпілотників у період з 07:00 до 19:00 протягом четверга, 27 серпня.

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Основний удар ворожих дронів був спрямований у бік Києва.

Станом на 19:00, у повітряному просторі України все ще перебували понад 10 реактивних ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Унаслідок російських ударів балістикою та дронами по Києву постраждали четверо людей. У столиці зафіксували пошкодження у п’яти районах внаслідок атаки РФ.

У Київській області зазнала масштабних руйнувань логістична інфраструктура українських ритейлерів. Потужні вибухи лунали в регіоні як уночі, так і вдень.

Зокрема, повністю зруйновано склад компанії Roshen у Чубинському. Знищено основний розподільчий центр мережі Будинок Іграшок.

Пошкоджено логістичний центр супермаркетів Фора та склад мережі Коло, яка є частиною компанії Varus. Під удар також потрапив інфраструктурний об’єкт мережі техніки та електроніки Comfy.

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