Денна атака дронів РФ: ППО знешкодила 120 БпЛА над Україною
Упродовж дня 27 серпня російські окупанти випустили по території України близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з яких були реактивними.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака РФ на Україну вдень 27 серпня: скільки цілей збито
За інформацією ПС ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили та подавили близько 120 із 140 ударних безпілотників у період з 07:00 до 19:00 протягом четверга, 27 серпня.
Основний удар ворожих дронів був спрямований у бік Києва.
Станом на 19:00, у повітряному просторі України все ще перебували понад 10 реактивних ударних безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Унаслідок російських ударів балістикою та дронами по Києву постраждали четверо людей. У столиці зафіксували пошкодження у п’яти районах внаслідок атаки РФ.
У Київській області зазнала масштабних руйнувань логістична інфраструктура українських ритейлерів. Потужні вибухи лунали в регіоні як уночі, так і вдень.
Зокрема, повністю зруйновано склад компанії Roshen у Чубинському. Знищено основний розподільчий центр мережі Будинок Іграшок.
Пошкоджено логістичний центр супермаркетів Фора та склад мережі Коло, яка є частиною компанії Varus. Під удар також потрапив інфраструктурний об’єкт мережі техніки та електроніки Comfy.