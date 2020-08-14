Бразильський хавбек Вілліан став гравцем лондонського Арсеналу. Про це каноніри повідомили на своєму офіційному сайті.

Із іншого клубу з Туманного Альбіону – Челсі, футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт із Арсеналом бразилець підписав на три сезони.

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У команді Мікеля Артети 32-річний гравець виступатиме під 12 номером.

— Я вважаю, що він дійсно може нам допомогти. Ми спостерігали за Вілліаном протягом останніх кількох місяців, адже нам потрібно підсилити позицію атакувального півзахисника та вінгера. Він універсальний гравець та може грати на трьох – чотирьох позиціях. Я був вражений під час спілкування з ним і те, як він хотів до нас приєднатися, – розповів Артета.

Вілліан розпочав професійну кар’єру у бразильському Корінтіансі, а потім перейшов в донецький Шахтар у серпні 2007 року. За шість років у стані гірників він виграв чотири чемпіонських титули УПЛ та Кубок УЄФА у 2009 році. Потім він перейшов у російський клуб Анжи, а згодом поповнив склад Челсі, з яким виграв АПЛ та Кубок ліги у своєму другому сезоні у клубі. За сім років із Челсі футболіст взяв два титули англійської Прем’єр-ліги, Кубок Англії та Лігу Європи.

За збірну Бразилії він зіграв 70 матчів, в яких забив дев’ять голів. Він захищав кольори своєї країни на чемпіонатах світу 2014 та 2018 років, а також на Копа Америка 2015 та 2019 років.