Бразильський хавбек Вілліан став гравцем лондонського Арсеналу. Про це каноніри повідомили на своєму офіційному сайті.

Із іншого клубу з Туманного Альбіону – Челсі, футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт із Арсеналом бразилець підписав на три сезони.

У команді Мікеля Артети 32-річний гравець виступатиме під 12 номером.

New club. New colours. New beginnings.

Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020