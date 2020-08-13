Президент ПСЖ розповів про майбутнє Неймара та Мбаппе
Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував перемогу свого клубу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів над італійською Аталантою.
Функціонер зазначив, що дуже пишається командою, адже вони віддалися повністю на полі.
— Особливий день, просто чудовий. Вихід до півфіналу був необхідний, щоб змінити наш менталітет. Футболісти віддалися на 200%, я дуже гордий. Всі говорили, що ПСЖ не готовий до Ліги чемпіонів, але ми показали зворотнє. Ми ще далекі до нашої мети, а думками зараз про півфінал, – сказав Аль-Хелаїфі.
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Також він поділився своїми думками щодо лідерів команди бразильського нападника Неймара та французького форварда Кіліана Мбаппе.
— Неймар та Мбаппе – серед найкращих футболістів світу. Неймар – найкращий гравець матчу. Він чимало змінив у команді. Як і Мбаппе він залишиться. Вони ніколи не підуть із ПСЖ, – додав катарський бізнесмен.
Neymar & Mbappe #AtalantaPSG pic.twitter.com/L9EFr3DDmr
— Faisal HQ (@iF2is) August 12, 2020
ПСЖ вибив Аталанту з розіграшу Ліги чемпіонів
Підопічні Томаса Тухеля зробили камбек у чвертьфінальному матчі з італійською Аталантою. ПСЖ поступався під час матчу 1:0 аж до компенсованого часу до другого тайму.
Спершу на першій доданій хвилині відновив рівновагу у зустрічі Маркіньос, а через дві хвилини парижан вивів вперед точний удар Чупо-Мотінга.
Джерело: RMC Sport
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