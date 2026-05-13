Сьогодні протягом дня російські війська атакують дронами територію України. Після хвиль атак БпЛА можливі запуски ракет.

Наразі відомо про шестеро загиблих і десятки поранених. Ворожа атака триває, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про масовану атаку дронами 13 травня

– Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі Шахедів проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО, – зазначив глава держави.

За його словами, зафіксовані влучання на Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області.

Також є влучання у Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській.

– Відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав президент.

За його інформацією, від початку доби Росія запустила щонайменше 800 дронів, і атака триває – у повітряний простір України продовжують заходити нові безпілотники.

– За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України, – наголосив Зеленський.

На думку президента, мета Росії полягає в тому, щоб перевантажити ППО України і “спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями”.

Масована атака у день візиту Трампа до Китаю

Зеленський наголосив, що світ не має мовчати про цю атаку. За його словами, наміри Росії мають бути очевидними для лідерів та країн.

– Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Вдячний кожному з партнерів, хто з Україною, – написав він.

Зеленський не вважає випадковістю те, що одна з найдовших масованих атак РФ відбувається у день, коли президент США Дональд Трамп розпочав свій візит до Китаю.

– У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, – підсумував президент.

