Під час масованої атаки РФ застосувала 800 БпЛА, можливі пуски ракет – Зеленський
- Росія від початку доби запустила по Україні щонайменше 800 дронів, атака триває, можливі пуски ракет.
- Володимир Зеленський повідомив про шістьох загиблих і десятки поранених, серед яких є діти.
Сьогодні протягом дня російські війська атакують дронами територію України. Після хвиль атак БпЛА можливі запуски ракет.
Наразі відомо про шестеро загиблих і десятки поранених. Ворожа атака триває, заявив президент Володимир Зеленський.
Зеленський про масовану атаку дронами 13 травня
– Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі Шахедів проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО, – зазначив глава держави.
За його словами, зафіксовані влучання на Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області.
Також є влучання у Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській.
– Відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав президент.
За його інформацією, від початку доби Росія запустила щонайменше 800 дронів, і атака триває – у повітряний простір України продовжують заходити нові безпілотники.
– За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України, – наголосив Зеленський.
На думку президента, мета Росії полягає в тому, щоб перевантажити ППО України і “спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями”.
Масована атака у день візиту Трампа до Китаю
Зеленський наголосив, що світ не має мовчати про цю атаку. За його словами, наміри Росії мають бути очевидними для лідерів та країн.
– Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу. Вдячний кожному з партнерів, хто з Україною, – написав він.
Зеленський не вважає випадковістю те, що одна з найдовших масованих атак РФ відбувається у день, коли президент США Дональд Трамп розпочав свій візит до Китаю.
– У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, – підсумував президент.