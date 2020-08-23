PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
ПСЖ — Баварія – 0:0: онлайн-трансляція матчу фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — Баварія – 0:0: онлайн-трансляція матчу фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ та Баварія зійдуться на стадіоні Ештадіу Да Луж у Лісабоні в рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2019/20.

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, цей поєдинок, як і всі ігри Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, буде проходити за порожніх трибун.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Фінал довірили судити італійському арбітрові Даніеле Орсато. 44-річному рефері будуть асистувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, резервним суддею буде румун Овідіу Хацеган.

Відповідальними за роботу системи Відеодопомога арбітрам (VAR) призначені італійці Массіміліано Ірраті і його помічник Марко Гуїдо.

З початку З кінця
Пряма трансляція
22:49 - 23 серпня
Перерва!

Останні хвилини першого тайму закінчилися випрошуванням футболістами Баварії пенальті у арбітра. Поки 0:0 у фінальному матчі.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:47 - 23 серпня

Момент! Мбаппе вийшов віч-на-віч і пробив. Мануель Нойер зреагувати на удар і відбив.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:46 - 23 серпня

Баварія активно атакує в останні хвилини першого тайму.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:41 - 23 серпня

Перший кутовий у Баварії. Його виконав Кімміх, але захист ПСЖ виніс м’яч після його удару.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:35 - 23 серпня

Тьяго Сілва опинився на газоні і просить допомоги медиків. Гравець йде за межі поля і поки ПСЖ грає у меншості.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:30 - 23 серпня

Еррера упустив прекрасну можливість відкрити рахунок в матчі! Андер бив з кута штрафного по воротах, але промахнувся.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:28 - 23 серпня
Жовта картка

Альфонсо Девіс отримав жовту картку за зрив перспективної атаки.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:27 - 23 серпня
Заміна

Вимушена заміна у Баварії. Жером Боатенг, який отримав травму, залишає поле. Замість нього виходить Ніклас Зюле.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:25 - 23 серпня

З точки пенальті Левандовскі зміг нанести удар після навісу, але пробив у штангу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:22 - 23 серпня

Гнабрі до атаки підключив Кімміха, але той не встиг до м’яча в штрафний майданчик, щоб виконати простріл у воротарський.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка