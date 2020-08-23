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ПСЖ — Баварія – 0:0: онлайн-трансляція матчу фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ та Баварія зійдуться на стадіоні Ештадіу Да Луж у Лісабоні в рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2019/20.
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, цей поєдинок, як і всі ігри Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, буде проходити за порожніх трибун.
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Фінал довірили судити італійському арбітрові Даніеле Орсато. 44-річному рефері будуть асистувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, резервним суддею буде румун Овідіу Хацеган.
Відповідальними за роботу системи Відеодопомога арбітрам (VAR) призначені італійці Массіміліано Ірраті і його помічник Марко Гуїдо.
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22:49
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23 серпня
Перерва!
Останні хвилини першого тайму закінчилися випрошуванням футболістами Баварії пенальті у арбітра. Поки 0:0 у фінальному матчі.
22:47
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23 серпня
Момент! Мбаппе вийшов віч-на-віч і пробив. Мануель Нойер зреагувати на удар і відбив.
22:46
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23 серпня
Баварія активно атакує в останні хвилини першого тайму.
22:41
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23 серпня
Перший кутовий у Баварії. Його виконав Кімміх, але захист ПСЖ виніс м’яч після його удару.
22:35
-
23 серпня
Тьяго Сілва опинився на газоні і просить допомоги медиків. Гравець йде за межі поля і поки ПСЖ грає у меншості.
22:30
-
23 серпня
Еррера упустив прекрасну можливість відкрити рахунок в матчі! Андер бив з кута штрафного по воротах, але промахнувся.
22:28
-
23 серпня
Жовта картка
Альфонсо Девіс отримав жовту картку за зрив перспективної атаки.
22:27
-
23 серпня
Заміна
Вимушена заміна у Баварії. Жером Боатенг, який отримав травму, залишає поле. Замість нього виходить Ніклас Зюле.
22:25
-
23 серпня
З точки пенальті Левандовскі зміг нанести удар після навісу, але пробив у штангу.
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22:22
-
23 серпня
Гнабрі до атаки підключив Кімміха, але той не встиг до м’яча в штрафний майданчик, щоб виконати простріл у воротарський.