ПСЖ та Баварія зійдуться на стадіоні Ештадіу Да Луж у Лісабоні в рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2019/20.

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, цей поєдинок, як і всі ігри Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, буде проходити за порожніх трибун.

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Фінал довірили судити італійському арбітрові Даніеле Орсато. 44-річному рефері будуть асистувати його співвітчизники Лоренцо Манганелла і Алессандро Джаллатіні, резервним суддею буде румун Овідіу Хацеган.

Відповідальними за роботу системи Відеодопомога арбітрам (VAR) призначені італійці Массіміліано Ірраті і його помічник Марко Гуїдо.