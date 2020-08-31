31 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

З цієї стадії у боротьбу за місце у груповому етапі турніру вступає київське Динамо. Суперником біло-синіх стане нідерландський АЗ Алкмаар.

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Зустріч відбудеться у форматі одного матчу у Києві на НСК Олімпійський.

Результати жеребкування:

Шлях представників ліг

Динамо Київ – АЗ Алкмаар

– АЗ Алкмаар ПАОК – Бенфіка

Гент – Рапід Відень

Шлях чемпіонів

Ференцварош – Динамо Загреб

Карабах – Мольде

Омонія – Црвена Звезда

Мідтьюлланд – Янг Бойз

Маккабі Тель-Авів – Динамо Брест

Матчі 3-го раунду кваліфікації заплановані на 15-16 вересня. Якщо основний час матчу завершиться нічийним рахунком, то за регламентом передбачений додатковий час та серія пенальті.

Переможці вийдуть до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програють, потраплять до плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2020/21.