31 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
З цієї стадії у боротьбу за місце у груповому етапі турніру вступає київське Динамо. Суперником біло-синіх стане нідерландський АЗ Алкмаар.
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Зустріч відбудеться у форматі одного матчу у Києві на НСК Олімпійський.
Результати жеребкування:
Шлях представників ліг
- Динамо Київ – АЗ Алкмаар
- ПАОК – Бенфіка
- Гент – Рапід Відень
Шлях чемпіонів
- Ференцварош – Динамо Загреб
- Карабах – Мольде
- Омонія – Црвена Звезда
- Мідтьюлланд – Янг Бойз
- Маккабі Тель-Авів – Динамо Брест
Матчі 3-го раунду кваліфікації заплановані на 15-16 вересня. Якщо основний час матчу завершиться нічийним рахунком, то за регламентом передбачений додатковий час та серія пенальті.
Переможці вийдуть до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програють, потраплять до плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2020/21.