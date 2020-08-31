PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо дізналося суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

31 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

З цієї стадії у боротьбу за місце у груповому етапі турніру вступає київське Динамо. Суперником біло-синіх стане нідерландський АЗ Алкмаар.

Читайте: Динамо обіграло Шахтар у матчі за Суперкубок України-2020

Зустріч відбудеться у форматі одного матчу у Києві на НСК Олімпійський.

Результати жеребкування:

Шлях представників ліг

  • Динамо Київ – АЗ Алкмаар
  • ПАОК – Бенфіка
  • Гент – Рапід Відень

Шлях чемпіонів

  • Ференцварош – Динамо Загреб
  • Карабах – Мольде
  • Омонія – Црвена Звезда
  • Мідтьюлланд – Янг Бойз
  • Маккабі Тель-Авів – Динамо Брест

Матчі 3-го раунду кваліфікації заплановані на 15-16 вересня. Якщо основний час матчу завершиться нічийним рахунком, то за регламентом передбачений додатковий час та серія пенальті.

Переможці вийдуть до раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, що програють, потраплять до плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2020/21.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка