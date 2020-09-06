Іспанія та Україна зійдуться на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді в рамках другого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні.

Для команд це буде шоста очна зустріч, у чотирьох з яких фортуна була на боці іспанців, ще один раз збірні розійшлися бойовою нічиєю 2:2.

Читайте: Анонс матчу Іспанія — Україна у Лізі націй

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїса Енріке. На перемогу Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 8.60. Нічийний результат зустрічі – 4.80.

Зустріч у Мадриді довірили судити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном. Йому допомагатимуть його співвітчизники Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Четвертий арбітр матчу – Бенуа Мілло.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.