PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Іспанія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА

Іспанія та Україна зійдуться на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді в рамках другого туру групового етапу Ліги націй-2020/21 в елітному дивізіоні.

Для команд це буде шоста очна зустріч, у чотирьох з яких фортуна була на боці іспанців, ще один раз збірні розійшлися бойовою нічиєю 2:2.

Читайте: Анонс матчу Іспанія — Україна у Лізі націй

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїса Енріке. На перемогу Іспанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.41. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 8.60. Нічийний результат зустрічі – 4.80. 

Зустріч у Мадриді довірили судити французькій бригаді арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном. Йому допомагатимуть його співвітчизники Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Четвертий арбітр матчу – Бенуа Мілло.

Текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка