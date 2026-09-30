У Харкові пролунали вибухи – удар прийшовся по одному з торговельних центрів Київського району.

Вибухи у Харкові 30 вересня: що відомо

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог ударив бойовим дроном по одному з торговельних центрів Київського району. Наслідки уточнюються.

Згодом він повідомив, що надійшла інформація про одну поранену людину.

Зараз дивляться

– Ворог вдарив дроном по Київському району Харкова. Попередньо, постраждала одна людина. Медики надають усю необхідну допомогу, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що це не вперше РФ атакує торговельні центри Харкова. Так, 17 вересня було зафіксовано влучання у ТЦ у Слобідському районі міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.