Київське Динамо у вівторок, 15 вересня, проведе матч в рамках третього кваліфікаційного раунду відбору Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти нідерландського АЗ Алкмаар. Початок матчу о 20.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.18. Успіх нідерландського клубу оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.45.

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Також букмекери оцінили потенційну ймовірність проходу біло-синіх та червоно-білих до стадії плей-оф відбору турніру. На Динамо дають коефіцієнт 1.63, тоді як на прохід АЗ до наступної стадії – 2.28.

Варто відзначити, що матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбуваються у форматі одного матчу.

Це буде третя очна гра команд в історії. Вперше вони зустрілися у Кубку УЄФА сезону-2009/10 в рамках групового етапу. Тоді перемогу у домашньому та виїзному поєдинках здобуло київське Динамо.

Фото: FC Dynamo Kyiv