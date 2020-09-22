Міланський Інтер оголосив про підписання контракту із чилійським хавбеком каталонської Барселони Артуро Відалем.

Деталі угоди та тривалість контракту футболіста нерадзурі не розголошують, але за інформацією журналіста Фабріціо Романо, Інтер заплатить каталонцям за 33-річного гравця всього €1 млн.

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За інформацією італійських ЗМІ, за рік в Інтері Артуро Відаль заробить €6 млн без бонусів, а контракт діятиме до кінця сезону 2021/22 з можливістю пролонгування ще на рік.

Відаль раніше попрощався із каталонським клубом. В Instagram гравець опублікував прощальне повідомлення:

— Я провів два приголомшливих роки в цьому чудовому клубі. Я пишаюся тим, що одягав футболку цієї команди, а також грав разом з великими футболістами і дуже хорошими людьми. Сьогодні я починаю новий етап у своєму житті, але вони назавжди залишаться в моєму серці. До зустрічі, і, як завжди, вперед, Барселона, – написав чилієць.

Окрім Барселони Артуро виступав за мюнхенську Баварію, туринський Ювентус, леверкузенський Байєр та чилійський Коло-Коло. Відаль є футболістом національної команди Чилі із 2007 року.

У сезоні-2019/20 Інтер посів другу сходинку з 82 очками в активі. Нерадзурі відстали від чемпіона Італії Ювентуса лише на один пункт. У поточному сезоні Серії А Інтер проведе першу гру в рамках чемпіонату 26 вересня проти Фіорентини.

Джерело: Inter, Fabrizio Romano