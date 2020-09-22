Один з найкращих бомбардирів української Прем’єр-ліги Олександр Філіппов продовжить свою кар’єру у Лізі Жюпіле.

Бельгійський клуб Сент-Трюйден оголосив про підписання контракту із 27-річним українським форвардом.

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Деталі угоди не повідомляються, але на порталі Transfermarkt зазначається, що Філіппов уклав із канарками трирічний контракт, а чернігівський клуб отримає за гравця €1,5 млн.

У минулому сезоні УПЛ Філіппов став справжнім відкриттям – форвард взяв участь у 30 матчах за Десну, в яких відзначився 16 забитими голами та чотирма результативними передачами.

За підсумками минулого сезону чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував на 12 сходинці. У поточному сезоні канарки після шести турів йдуть на 15 позиції серед 18 команд.

Гент звільнив головного тренера

Інший бельгійський клуб Гент, за який виступають три футболісти збірної України Яремчук, Безус та Пластун, оголосив про відставку головного тренера Ласло Болоні.

Керівництво Гента ухвалило рішення розпрощатися з румунським фахівцем після провального старту у чемпіонаті Бельгії. Нині у турнірній таблиці Ліги Жюпіле Гент йде на 13 місці, маючи в активі лише дві перемоги та чотири поразки.

Джерело: STVV

Фото: STVV