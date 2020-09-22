Суареса звинуватили у шахрайстві під час здачі іспиту з італійської мови

Правоохоронні органи Італії Guarda di Finanza провели розслідування після здачі іспиту з італійської мови футболістом каталонської Барселони Луїсом Суаресом. Правоохоронці з’ясували, що форвард збірної Уругваю шахраював та заздалегідь знав відповіді на всі питання.

33-річний уругваєць був за крок від переходу в туринський Ювентус та складав іспит з італійської мови у місті Перуджа, щоб розпочати процес отримання італійського паспорта.

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Втім, Guarda di Finanza виявила порушення під час проходження сертифікованого тесту гравцем минулого тижня.

Видання la Repubblica стверджує, що питання та відповіді були заздалегідь узгоджені з уругвайським спортсменом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) 17 Июн 2020 в 6:11 PDT

За результатами тесту Суарес отримав рівень В1, який означає середній рівень володіння мовою. Особа з рівнем В1 повинна розуміти майже все сказане своїм співрозмовником та підтримувати розмову.

Тепер Суарес має з’явитися на допит у правоохоронні органи Італії для надання свідчень.

Ювентус хотів, щоб Суарес отримав італійський паспорт, оскільки вже заповнив квоту гравців, котрі не є резидентами Європейського союзу.

Після того, як перехід Суареса у Турин зірвався, Ювентус переключився на іспанського форварда мадридського Атлетіко Альваро Морату. Гравець повернеться до Юве на правах річної оренди.

Джерело: Football Italia