Іспанський форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората перейде в туринський Ювентус на правах оренди.

Договір оренди між б’янконері та 27-річним футболістом триватиме до кінця сезону-2020/21. Річна оренда Альваро коштуватиме туринському клубу €10 млн. Після її завершення Ювентус може скористатися опцією викупу гравця за €45 млн.

На місце Морати матрацники планують підписати нападника каталонської Барселони та збірної Уругваю Луїса Суареса.

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Цікаво, що Ювентус спершу розглядав кандидатуру саме Суареса, але його перехід зірвався. Також у сферу інтересів чемпіонів Італії входили боснієць Едін Джеко (Рома, Серія А) та поляк Аркадіуш Мілік (Наполі, Серія А).

Мората вже захищав кольори туринського клубу у період з 2014 до 2016 року.

Іспанський футболіст перебрався на Ванда Метрополітано у січні 2019 року з лондонського Челсі на правах оренди за €7 млн. Влітку 2020 року матрацники викупили контракт гравця за €56 млн.

У минулому сезоні Альваро взяв участь у 34 матчах іспанської Прімери, в яких 12 разів відзначився у воротах суперників та записав у свій актив дві результативні передачі.

Джерело: Cuatro