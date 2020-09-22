Італійського арбітра Даніеле Де Сантіса та його подругу Елеонору Манту жорстоко вбили у їхній квартирі у місті Лечче, що у регіоні Апулія.

Тіла 33-річного чоловіка та 30-річної жінки виявили з численними ножовими пораненнями.

Читайте: 24-річний непереможний боксер Мезіон загинув у ДТП у США

Сусіди Де Сантіса розповіли поліції, що вночі почули крики, а потім побачили чоловіка, який тікав з квартири жертви з ножем.

Початкова реконструкція подій поліцією показала, що в квартирі була боротьба, а потім сталося подвійне вбивство. Нині правоохоронні органи Лечче розшукують вбивцю.

Даніеле Де Сантіс обслуговував матчі в італійській Серії С – за його плечима арбітраж 130 футбольних ігор у цьому дивізіоні. У 2017 році він дебютував у Серії В у матчі між Пізою та Беневенто, як четвертий арбітр.

У Бразилії футболіст зарізав президента клубу

28-річний бразильський футболіст Вінісіус Корсіні підозрюється у вбивстві президента свого колишнього клубу Насіональ де Роландія Хосе Данілсона Алвеса де Олівейри.

Конфлікт між чоловіками виник 16 вересня у місті Роландія. Корсіні підійшов до президента клубу та під час конфлікту завдав йому кількох ударів ножем.

Джерело: la Repubblica

Фото: Il Messaggero