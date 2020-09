Переможця азійської Ліги чемпіонів АФК у 2019 році саудівський Аль-Хіляль виключили з поточного розіграшу турніру на стадії заключного туру групового етапу.

Відповідне рішення ухвалили через те, що Аль-Хіляль не зміг вийти на матч проти дубайського Аль-Ахлі 23 вересня, оскільки у заявці саудитів було лише дев’ять польових гравців та два воротарі. Для участі у матчі повинно бути щонайменше 13 футболістів.

Читайте: Переможця визначатиме жереб? УЄФА затвердив новий регламент матчів збірних

Чинний переможець ЛЧ АФК на невизначений термін втратив більшу частину гравців через позитивні тести на коронавірусну інфекцію. В Аль-Хілялі відразу 27 футболістів та тренерів нині перебувають на карантині.

Керівництво саудівського клубу та федерація футболу Саудівської Аравії направили до Азійської конфедерації футболу відповідний лист з проханням про відтермінування матчу через виняткові обставини. Втім, у АФК зазначили, що перенесення матчу може мати негативний вплив на календар турніру, що унеможливлює будь-які виключення з правил.

An Official Statement from #AlHilal Board of Directors Concerning the Team’s Situation at the AFC Champions League pic.twitter.com/5CfEQuyG7B

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 23, 2020