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Чинного переможця азійської Ліги чемпіонів зі скандалом виключили з розіграшу

Переможця азійської Ліги чемпіонів АФК у 2019 році саудівський Аль-Хіляль виключили з поточного розіграшу турніру на стадії заключного туру групового етапу.

Відповідне рішення ухвалили через те, що Аль-Хіляль не зміг вийти на матч проти дубайського Аль-Ахлі 23 вересня, оскільки у заявці саудитів було лише дев’ять польових гравців та два воротарі. Для участі у матчі повинно бути щонайменше 13 футболістів.

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Чинний переможець ЛЧ АФК на невизначений термін втратив більшу частину гравців через позитивні тести на коронавірусну інфекцію. В Аль-Хілялі відразу 27 футболістів та тренерів нині перебувають на карантині.

Керівництво саудівського клубу та федерація футболу Саудівської Аравії направили до Азійської конфедерації футболу відповідний лист з проханням про відтермінування матчу через виняткові обставини. Втім, у АФК зазначили, що перенесення матчу може мати негативний вплив на календар турніру, що унеможливлює будь-які виключення з правил.

Після рішення АФК Аль-Хіляль, який очолює румунський фахівець Разван Луческу, не зможе захистити свій чемпіонський титул у поточному розіграші. Через те, що Аль-Хіляль дискваліфікували переможцем групи став ташкентський Пахтакор. Також з групи вийшов дубайський Аль-Ахлі.

У фінальних матчах Ліги чемпіонів 2019 року Аль-Хіляль мінімально обіграв японський клуб Урава Ред Даймондс вдома та на виїзді (1:0, 0:2).

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