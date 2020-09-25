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Факти / Спорт

Американська велогонщиця зірвалася з обриву і отримала жахливу рвану рану (+18)

Американська велогонщиця Хлоя Дігерт потрапила у жахливу аварію під час чемпіонату світу із шосейних перегонів на час в італійському місті Імола.

Колишня чемпіонка світу не впоралася з керуванням під час повороту та вилетіла за межі траси в обрив.

Лікарі надали 23-річній спортсменці першу допомогу та гелікоптером доправили до шпиталю у Болоньї.

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Дігерт уникла суттєвих переломів, але у неї величезна рвана рана на лівій нозі. У шпиталі спортсменці зробили операцію з відновлення ушкодженої ділянки на нозі.

— Ми видихнули з полегшенням, адже аварія могла бути значно серйознішою. Хлоя – молодий боєць. З її цілеспрямованістю вона швидко стане на ноги та повернеться до перегонів. А поки ми сподіваємося, що вона зосередиться на відновленні, – сказав представник USA Cycling Джим Міллер.

До аварії Дігерт лідирувала у перегонах, на яких минулоріч посіла першу сходинку. Після того, як Хлоя зійшла з траси перемогу здобула представниця Нідерландів Анна ван де Брегген.

Хто така Хлоя Дігерт?

Дігерт – американська професійна велогонщиця, яка нині виступає за команду UCI Women’s Team Sho-Air TWENTY20.

В її активі п’ять золотих нагород з чемпіонату світу з трекового велоспорту під егідою UCI, а також срібло Олімпійських ігор 2016 року з Ріо-де-Жанейро.

На чемпіонаті світу з трекових велоперегонів у 2020 році у лютому  в індивідуальній гонці переслідувань вона встановила світовий рекорд.

Джерело: Cycling News

Фото: Chloe Dygert

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