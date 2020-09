Американська велогонщиця Хлоя Дігерт потрапила у жахливу аварію під час чемпіонату світу із шосейних перегонів на час в італійському місті Імола.

Колишня чемпіонка світу не впоралася з керуванням під час повороту та вилетіла за межі траси в обрив.

Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O

Лікарі надали 23-річній спортсменці першу допомогу та гелікоптером доправили до шпиталю у Болоньї.

Дігерт уникла суттєвих переломів, але у неї величезна рвана рана на лівій нозі. У шпиталі спортсменці зробили операцію з відновлення ушкодженої ділянки на нозі.

US Olympian Chloe Dygert crashes over guardrail in cycling accident https://t.co/7q6rpydwbW pic.twitter.com/1hmeFS3wiC

— New York Post (@nypost) September 24, 2020