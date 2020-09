Велогонщик зійшов з етапу Тур де Франс через укус бджоли в рот

Австрійський велогонщик Лукас Пестлбергер, який представляє німецьку команду Bora-Hansgrohe, змушений був зійти із траси на 19-му етапі велобагатоденки Тур де Франс.

Під час перегонів у рот Пестлбергера залетіла бджола та вжалила.

Після інциденту спортсмена доправили до шпиталю з анафілактичною реакцією.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support!

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020