Велогонщик зійшов з етапу Тур де Франс через укус бджоли в рот

Австрійський велогонщик Лукас Пестлбергер, який представляє німецьку команду Bora-Hansgrohe, змушений був зійти із траси на 19-му етапі велобагатоденки Тур де Франс.

Під час перегонів у рот Пестлбергера залетіла бджола та вжалила.

— Бджола вжалила Лукаса в рот. Сподіваємося, з ним все буде гаразд. На жаль, він змушений був покинути перегони після цього інциденту, – повідомила команда на своїй офіційній сторінці у соцмережі Twitter.

Після інциденту спортсмена доправили до шпиталю з анафілактичною реакцією.

#TDF2020@Poesti_92 was taken to hospital after he was stung from a bee and had an anaphylactic reaction. but he is already feeling better again. Our team doc had him just on the phone and we can confirm nobody has to worry anymore. but thank you for all our support! — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020

Нині Пестлбергер почуває себе добре та у бесіді телефоном з командою запевнив, що більше немає причин для хвилювання.

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У загальному заліку австрієць посідав 129 сходинку.

Команда Bora-Hansgrohe бореться за майку найкращого спринтера для свого лідера, словацького велогонщика Петера Сагана.

Велобагатоденка Тур де Франс стартувала 29 серпня та має завершитися 20 вересня. В рамках завершального етапу велогонщики подолають маршрут з Мант-ла-Жолі до Парижа.

Джерело: Bora-Hansgrohe

Фото: Lukas Pöstlberger