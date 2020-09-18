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Факти / Спорт

Велогонщик зійшов з етапу Тур де Франс через укус бджоли в рот

Австрійський велогонщик Лукас Пестлбергер, який представляє німецьку команду Bora-Hansgrohe, змушений був зійти із траси на 19-му етапі велобагатоденки Тур де Франс.

Під час перегонів у рот Пестлбергера залетіла бджола та вжалила.

— Бджола вжалила Лукаса в рот. Сподіваємося, з ним все буде гаразд. На жаль, він змушений був покинути перегони після цього інциденту, – повідомила команда на своїй офіційній сторінці у соцмережі Twitter.

Після інциденту спортсмена доправили до шпиталю з анафілактичною реакцією.

Нині Пестлбергер почуває себе добре та у бесіді телефоном з командою запевнив, що більше немає причин для хвилювання.

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У загальному заліку австрієць посідав 129 сходинку.

Команда Bora-Hansgrohe бореться за майку найкращого спринтера для свого лідера, словацького велогонщика Петера Сагана.

Велобагатоденка Тур де Франс стартувала 29 серпня та має завершитися 20 вересня. В рамках завершального етапу велогонщики подолають маршрут з Мант-ла-Жолі до Парижа.

Джерело: Bora-Hansgrohe

Фото: Lukas Pöstlberger

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