Київське Динамо та бельгійський Гент 29 вересня зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді плей-оф відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

У першому матчі, що відбувся 23 вересня у Генті на Геламко Арені, біло-сині здобули мінімальну перемогу над буйволами з рахунком 2:1. За Динамо голами у матчі відзначилися Владислав Супряга та Карлос Де Пена.

Читайте: Де дивитися Динамо Київ — Гент

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.89. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90.

У Гента точно не зіграє через дискваліфікацію український хавбек Роман Безус, який у першій грі заробив вилучення.

Матч у Києві довірили судити польській бригаді арбітрів на чолі з Шимоном Марчиняком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Павел Сокольніцкий та Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр матчу – Павел Рачковский.

Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Гент розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.