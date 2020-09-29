Динамо Київ — Гент: онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-оф відбору Ліги чемпіонів
Київське Динамо та бельгійський Гент 29 вересня зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді плей-оф відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
У першому матчі, що відбувся 23 вересня у Генті на Геламко Арені, біло-сині здобули мінімальну перемогу над буйволами з рахунком 2:1. За Динамо голами у матчі відзначилися Владислав Супряга та Карлос Де Пена.
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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.89. Успіх бельгійського клубу оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90.
У Гента точно не зіграє через дискваліфікацію український хавбек Роман Безус, який у першій грі заробив вилучення.
Матч у Києві довірили судити польській бригаді арбітрів на чолі з Шимоном Марчиняком. Йому допомагатимуть його співвітчизники Павел Сокольніцкий та Томаш Лісткевич. Четвертий арбітр матчу – Павел Рачковский.
Текстова онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Гент розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.