Україна розраховує вже у 2027 році розпочати етап формування спецтрибуналу щодо злочину російської агресії проти України у Гаазі.

Про це вона повідомила після підписання в Кишиневі 36 державами та Європейським Союзом Угоди про керівний комітет спецтрибуналу.

Коли формуватимуть спецтрибунал для Путіна

– Щойно в Кишиневі 36 держав і ЄС уклали Угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, – написала Ірина Мудра у Facebook.

Наступним етапом, за її словами, буде формування суддівського складу, правил, проведення розслідування.

– Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується… Ті, хто почав війну, понесуть відповідальність. Це вже неминуче, — наголосила вона.

За її словами, вперше після Нюрнберга і Токіо з’являється окремий механізм відповідальності за розв’язання війни проти України.

Ірина Мудра зазначила, що ще кілька років тому Україні казали, що трибунал – це юридично складно, політично чутливо, забагато інтересів проти, а тому цього ніколи не буде.

— Я пам’ятаю розмови, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам’ятаю раунди переговорів, де здавалося — стіна. Пам’ятаю, як команда — юристи, дипломати, парламентарі — поверталася і шукала інший шлях, коли цей не проходив, — підсумувала Ірина Мудра.

Фото: Ірина Мудра

