Фінал Євробачення 2026 відбудеться вже 16 травня у Відні. Ювілейний, 70-й конкурс завершиться головним шоу, де визначать переможця серед учасників цього року.

Пряма трансляція фіналу традиційно стартує о 22:00 за київським часом.

Коли фінал Євробачення 2026

Фінальне шоу відбудеться у суботу, 16 травня. У ньому беруть участь артисти, обрані за результатами двох півфіналів, а також до переліку автоматично потрапляють представники країн-засновниць конкурсу, крім Іспанії.

Разом із нею бойкот Євробаченню 2026 оголосили також Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Таке рішення вони ухвалили через незгоду з допуском ізраїльського представника до музичного змагання.

Де дивитися фінал Євробачення 2026

В Україні фінал можна буде подивитися одразу на кількох платформах:

телеканал Суспільне Культура

сайт Суспільне Євробачення

YouTube-канал Євробачення Україна

додаток Дія

Також трансляція буде доступна в ефірі Радіо Промінь.

Усі платформи покажуть фінал наживо, тож глядачі зможуть обрати зручний формат — телебачення, онлайн або радіо.

Хто коментуватиме фінал Євробачення 2026

Голосом конкурсу для українських глядачів залишиться Тімур Мірошниченко. Компанію йому складуть зіркові співкоментатори.

Зокрема у фіналі глядачі почують Alyona Alyona, яка вже має досвід коментування Євробачення.

