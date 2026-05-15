Коли фінал Євробачення 2026: дата і де дивитися трансляцію
Фінал Євробачення 2026 відбудеться вже 16 травня у Відні. Ювілейний, 70-й конкурс завершиться головним шоу, де визначать переможця серед учасників цього року.
Пряма трансляція фіналу традиційно стартує о 22:00 за київським часом.
Коли фінал Євробачення 2026
Фінальне шоу відбудеться у суботу, 16 травня. У ньому беруть участь артисти, обрані за результатами двох півфіналів, а також до переліку автоматично потрапляють представники країн-засновниць конкурсу, крім Іспанії.
Разом із нею бойкот Євробаченню 2026 оголосили також Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія. Таке рішення вони ухвалили через незгоду з допуском ізраїльського представника до музичного змагання.
Де дивитися фінал Євробачення 2026
В Україні фінал можна буде подивитися одразу на кількох платформах:
- телеканал Суспільне Культура
- сайт Суспільне Євробачення
- YouTube-канал Євробачення Україна
- додаток Дія
Також трансляція буде доступна в ефірі Радіо Промінь.
Усі платформи покажуть фінал наживо, тож глядачі зможуть обрати зручний формат — телебачення, онлайн або радіо.
Хто коментуватиме фінал Євробачення 2026
Голосом конкурсу для українських глядачів залишиться Тімур Мірошниченко. Компанію йому складуть зіркові співкоментатори.
Зокрема у фіналі глядачі почують Alyona Alyona, яка вже має досвід коментування Євробачення.