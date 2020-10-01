Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Іран скасував трансляцію Суперкубка Німеччини через жінку-арбітра

В Ірані скасували показ футбольного матчу за Суперкубок Німеччини між дортмундською Боруссією та мюнхенською Баварією (2:3), хоча спершу гра була запланована у розкладі телетрансляцій.

Причиною скасування гри стало призначення на поєдинок жінки-арбітра Бібіани Штайнхаус.

— Державне телебачення Ірану не транслювало раніше запланований матч за Суперкубок Німеччини, оскільки гру обслуговувала жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус. Це свідчення того, наскільки жіноненависницьким є правлячий режим у країні, – йдеться на порталі Iran News Wire.

Бібіана Штайнхаус стала першою жінкою-арбітром у чоловічому професійному футболі Німеччини, а матч за Суперкубок-2020 став останньою грою у її кар’єрі рефері. Жінка 12 років пропрацювала арбітром, з них три сезону вона обслуговувала матчі Бундесліги.

Читайте: Через політичні мотиви: єдина олімпійська медалістка Ірану покинула країну

Штайнхаус – 41 рік, а за професією вона офіцер поліції. Цікаво, що жінка перебуває у тривалих стосунках зі своїм колегою, колишнім англійським арбітром Говардом Веббом, який заради неї у 2016 році розлучився із дружиною.

Іран подібне робить не вперше

У 2018 році під час матчу в рамках Бундесліги між Кельном та мюнхенською Баварією, який обслуговувала Бібіана Штайнхаус, іранське телебачення замінило усі кадри із рефері на плани з глядачами.

За словами кореспондента німецької телекомпанії у Тегерані Наталі Амірі, іранська цензура уважно слідкувала, щоб транслятор під час показу змінював великі та середні плани зі Штайнхаус на випадкових глядачів на трибунах.

У жовтні 2019 року жінок в Ірані вперше за 38 років пустили на стадіон на перегляд футбольного матчу. Всього матч відбору до чемпіонату світу 2022 року між збірними Ірану та Камбоджи відвідали 4 тис. жінок.

Іранська влада ухвалила рішення допустити на матч жінок після того, як у вересні 2019 року 29-річна іранка Сахар Ходаярі здійснила самопідпал біля будівлі прокуратури на знак протесту проти тюремного терміну за відвідування футбольного матчу, де грала її улюблена команда Естегляль.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка