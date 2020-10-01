В Ірані скасували показ футбольного матчу за Суперкубок Німеччини між дортмундською Боруссією та мюнхенською Баварією (2:3), хоча спершу гра була запланована у розкладі телетрансляцій.

Причиною скасування гри стало призначення на поєдинок жінки-арбітра Бібіани Штайнхаус.

— Державне телебачення Ірану не транслювало раніше запланований матч за Суперкубок Німеччини, оскільки гру обслуговувала жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус. Це свідчення того, наскільки жіноненависницьким є правлячий режим у країні, – йдеться на порталі Iran News Wire.

#Iran‘s state-run TV will not be broadcasting today’s DFL-Supercup finals as planned because German referee Bibiana Steinhaus, will referee the game. That’s how mysoginist the regime is. pic.twitter.com/oTrgJxaN3J — Iran News Wire (@IranNW) September 30, 2020

Бібіана Штайнхаус стала першою жінкою-арбітром у чоловічому професійному футболі Німеччини, а матч за Суперкубок-2020 став останньою грою у її кар’єрі рефері. Жінка 12 років пропрацювала арбітром, з них три сезону вона обслуговувала матчі Бундесліги.

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Штайнхаус – 41 рік, а за професією вона офіцер поліції. Цікаво, що жінка перебуває у тривалих стосунках зі своїм колегою, колишнім англійським арбітром Говардом Веббом, який заради неї у 2016 році розлучився із дружиною.

Іран подібне робить не вперше

У 2018 році під час матчу в рамках Бундесліги між Кельном та мюнхенською Баварією, який обслуговувала Бібіана Штайнхаус, іранське телебачення замінило усі кадри із рефері на плани з глядачами.

За словами кореспондента німецької телекомпанії у Тегерані Наталі Амірі, іранська цензура уважно слідкувала, щоб транслятор під час показу змінював великі та середні плани зі Штайнхаус на випадкових глядачів на трибунах.

Es war ein anstrengendes Spiel für die Zensurmeister im #Iran: #Bundesliga #Bayern gegen #Köln und wer pfeift: eine Frau. #BibianeSteinhaus wurde also nur in der Totalen gezeigt u. jedes Mal als es zu näheren Kameraeinstellungen kam, zeigte das iranische Stastsfernsehen Zuschauer — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) May 7, 2018

У жовтні 2019 року жінок в Ірані вперше за 38 років пустили на стадіон на перегляд футбольного матчу. Всього матч відбору до чемпіонату світу 2022 року між збірними Ірану та Камбоджи відвідали 4 тис. жінок.

Іранська влада ухвалила рішення допустити на матч жінок після того, як у вересні 2019 року 29-річна іранка Сахар Ходаярі здійснила самопідпал біля будівлі прокуратури на знак протесту проти тюремного терміну за відвідування футбольного матчу, де грала її улюблена команда Естегляль.