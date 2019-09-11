В Ірані від опіків померла футбольна вболівальниця, яка вчинила самоспалення, протестуючи проти дискримінації жінок на стадіонах.

Іранська футбольна вболівальниця Сахар Ходаярі загинула після спроби суїциду біля будівлі судую

30-річна жінка протестувала проти можливого тюремного ув’язнення через її похід на футбольний матч. Ходаярі дізналася, що їй може загрожувати від 1,5 до 2-х років позбавлення волі. Вона вийшла на площу перед судом і підпалила себе.

З 90% опіків тіла її доставили до лікарні в Тегерані, де вона померла через тиждень.

ФІФА висловила співчуття у зв’язку зі смертю вболівальниці. Керівництво організації закликало іранську владу забезпечити свободу та безпеку всім жінкам.

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У березні 2019 року Ходаярі переодягнувшись чоловіком, з’явилася на матчі азійської Ліги чемпіонів між місцевим Естеглялем, за який вона вболівала, та командою з ОАЕ Аль-Айн. Після матчу її було заарештовано.

В Ірані з 1981 року діє заборона на відвідування жінками стадіонів, де змагаються чоловіки.

Раніше в Ірані видали ордер на арешт боксерки Садаф Хадем за вихід на ринг без хіджабу.