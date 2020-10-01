Динамо Київ уклало нові контракти із хавбеком Миколою Шапаренком та захисником Віталієм Міколенком.

Обидва 21-річні футболісти підписали з біло-синіми довготривалі контракти до 2025 року.

— Хороші відчуття, завжди хотів грати в цьому клубі й буду продовжувати радувати вболівальників перемогами. Радий залишитися в Динамо. Новий тренер – це як із чистого аркуша, кожен усе мав доводити заново. Тренер не дивився на минулі заслуги. Це, так би мовити, жити сьогоднішнім днем, – сказав Шапаренко.

Віталій Миколенко є вихованцем академії Динамо. За основу біло-синіх гравець дебютував у 2017 року, провівши відтоді 81 матч за клуб у всіх турнірах. Також в активі гравця п’ять голів.

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Микола Шапаренко – вихованець футбольної академії маріупольського Іллічівця. До Динамо гравець приєднався у 2015 році, а за першу команду біло-синіх виступає з 2017 року. У активі футболіста 80 матчів, в яких він 12 разів відзначився забитими голами.

Динамо вийшло до групового етапу ЛЧ

Київський клуб вперше із сезону-2016/17 пробився до групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів підопічні Мірчи Луческу здолали бельгійський Гент – спершу оформили виїзну перемогу 2:1, а потім розгромили буйволів на НСК Олімпійський у Києві з рахунком 3:0.

Фото: FC Dynamo Kyiv