Динамо Київ — Гент – 3:0 (5:1)

Динамо: Бущан, Караваєв, Міколенко, Забарний, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родрігеш, Супряга.

Гент: Руф, Нуріу Фортуна, Нгадеу-Нгаджуї, Пластун, Кастро-Монтес, Дорш, Овусу, Ньянгбо, Кляйндінст, Букарі, Депуатр.

Голи: Буяльський, 10 Де Пена, 36 (пен.) Родрігеш, 49 (пен.)

Київське Динамо приймало бельгійський Гент в рамках матчу-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2020/21. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Першим своє ім’я на табло записав Віталій Буяльський, який ударом п’ятою відправив м’яча у сітку воріт буйволів після пасу від Владислава Супряги.

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Подвоїв перевагу підопічних Мірчи Луческу Карлос Де Пена, реалізувавши одинадцятиметровий удар, який призначили за гру рукою Ігоря Пластуна у власному штрафному майданчику.

Щойно бельгійці вийняли з власної сітки м’яча, як арбітр знову вказав на пенальті після того, як Нгадеу-Нгаджуї завалив Супрягу на газон у своєму штрафному. Втім, цього разу польський рефері звернувся за допомогою до VAR. На повторі Шимон Марциняк угледів очевидний офсайд у Супряги перед фолом і скасував своє рішення.

Після перерви футболісти Гента продовжували грати брудно і вже на 49-й хвилині арбітр знову вказав на удар з одинадцяти метрів у ворота гостей за фол Фортуни. Цього разу пенальті реалізував Жерсон Родрігеш.

Бельгійці ожили на полі лише після рахунку 3:0 на табло, але було вже пізно. Кіпер киян Георгій Бущан видав шедевральний матч раз за разом рятуючи свої ворота від ударів суперника. Всього динамівський воротар видав десять крутих сейвів проти двох у свого візаві. Очевидно, що Бущан збере свої десятки від статистичних порталів за цю гру.

Завдяки перемозі за підсумками двох матчів біло-сині вперше із сезону-2016/17 вийшли до групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Також Факти ICTV пропонують переглянути текстову трансляцію матчу Динамо Київ – Гент, де зібрані усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: FC Dynamo Kyiv