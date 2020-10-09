Рівно 21 рік тому збірна України розписала нічию з командою Росії у Москві на стадіоні Лужники в рамках відбору на Євро-2000. Тоді молодий Андрій Шевченко на передостанній хвилині не пустив росіян на чемпіонат Європи.

У 1999 році у столиці Росії вже сповна віяло тотальною антиукраїнською істерією та беззаперечною впевненістю у тому, що російська збірна розкатає на полі команду Йожефа Сабо.

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Видання Совєтскій спорт у день матчу навіть вийшло із заголовком матеріалу на першій шпальті – Бий хохлів, рятуй Росію.

Ажіотаж перед грою був шаленим – квитки на гру розійшлися задовго до дня її проведення. З рук перекупники за найбільш фешенебельні місця просили аж $600. Українським вболівальникам на арені виділили 7 тис. глядацьких місць.

У підсумку, наа переповнених під зав’язку Лужниках, а це 84 тис. глядачів, росіяни вели у рахунку до 87-ї хвилини. Від виходу на Євро-2020 команду Олега Романцева відділяли кілька хвилин і фінальний свисток арбітра. Втім, удар Андрія Шевченка зі штрафного у ворота Олександра Філімонова накрив арену мертвою тишею та розпачем.

Нічия дозволила Україні (20) посісти друге місце у своїй групі, пропустивши вперед Францію (21), та вийти до плей-оф. Але у вирішальних матчах синьо-жовті поступилися за сумою двох матчів збірній Словенії (1:2, 1:1).

За версією видання Goal.com гол Шевченка у ворота Філімонова увійшов до топ-7 найвизначніших голів у його кар’єрі.