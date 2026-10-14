Україна відчуває зраду через втрату такого сильного союзника, як Сполучені Штати, однак не має наміру здаватися.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський про втрату партнерства зі США

Глава держави підкреслив, що для українців боротьба за свою країну – це питання виживання, а не бізнесу.

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– Ми не продаємо нашу країну. Послухайте, хлопці, для нас це не бізнес. Це наші життя. Це наша країна, наш дім, наші діти, – зазначив президент.

Коментуючи позицію президента США Дональда Трампа та його оточення, Зеленський висловив переконання, що вони обирають неправильний бік історії.

– Якщо ви посередині, ви повинні залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його до неправильного боку. Це не правильний бік історії, – наголосив президент.

Останнім часом відносини між Києвом і Вашингтоном стали напруженими. Президент США заявив, що Володимир Зеленський нібито мав не одну нагоду завершити війну, проте не скористався жодною можливістю.

Дональд Трамп заявив, що українська влада не демонструє готовності домовлятися щодо припинення війни, тому порадив українцям обрати іншого президента.

Американський лідер також розкритикував українські удари по російських НПЗ, які виробляють дизельне пальне.

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