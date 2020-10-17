В суботу, 17 жовтня, стартував шостий тур Прем’єр-ліги чемпіонату України з футболу.
Впевнену перемогу здобули команди Динамо та Шахтар.
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Шахтар Донецьк – Львів
У зустрічі з ПФК Львів гірникам вдалося забити п’ять голів, перший з яких – вже на четвертій хвилині.
Остаточний рахунок матчу – 5:1 на користь Шахтаря.
Голи забивали Маркош, двічі Коваленко, Дентіньо та Соломон.
Рух – Динамо Київ
Матч Рух – Динамо, який проходив на стадіоні Арена Львів, закінчився з рахунком 0:2.
Автором першого голу став Де Пена, а ось Родрігесу вдалося поцілити у ворота суперника вже на 90-й хвилині гри.
Груповий етап Ліги чемпіонів: суперники Шахтаря та Динамо
Вперше за останні чотири роки одразу дві українські команди потрапили до групового етапу Ліги чемпіонів, перший тур якого пройде 20-21 жовтня, а заключний – 8-9 грудня.
За результатами жеребкування ФК Шахтар потрапила до другого кошика посіву, а ФК Динамо – до третього.
Згідно з регламентом, команди з України та Росії не можуть зіграти одна з одною.