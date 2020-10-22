Роналду здав другий позитивний тест на Covid-19 перед матчем проти Барселони

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду не зможе допомогти своїй команді у маті другого туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 проти каталонської Барселони.

Португальський футболіст здав другий тест на коронавірус, який знову показав позитивний результат.

Читайте: Ювентус обіграв Динамо завдяки дублю Морати

Відповідно до протоколу УЄФА для участі у маті під егідою організації клуб повинен надати негативний результат тесту гравця за тиждень до гри.

13 жовтня стало відомо, що Криштіану Роналду інфікувався коронавірусом. Гравець здав позитивний тест. коли перебував у таборі національної збірної Португалії. Наступного дня він вирушив до Турину, де перебуває на карантині.

Матч Ювентус – Барселона відбудеться 28 жовтня у Турині на Ювентус Стедіум. Стартовий свисток матчу пролунає о 22.00 за київським часом.

В іншому матчі квартету G угорський Ференцварош прийме київське Динамо на стадіоні Групама Арена у Будапешті.