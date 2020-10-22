Лестер — Зоря – 3:0

Лестер: Шмейхель, Фукс, Еванс, Фафана, Кастань, Менді, Барнс, Прат, Тілеманс, Меддісон, Іхеаначо.

Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовський, Назарина, Іванісеня, Кочергін, Луньов, Юрченко, Кабаєв.

Голи: Меддісон, 29 Барнс, 45 Іхеаначо, 67

Англійський Лестер приймав луганську Зорю в рамках матчу першого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Лестері на стадіоні Кінг Пауер Стедіум та завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі в середині першого тайму відкрив хавбек Джеймс Меддісон, який переправив м’яч у сітку воріт Микити Шевченка практично з лінії воріт.

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Подвоїв перевагу лисів Харві Барнс. 22-річний півзахисник прорвався у штрафну по центру і перекинув м’яч через голкіпера, який вийшов з лінії воріт.

До розгромного рахунок довів нігерійський форвард Келечі Іхеаначо, який вийшов віч-на-віч з голкіпером і спокійно переграв стража воріт Зорі.

В іншому матчі квартету G португальська Брага вдома розгромила грецький АЕК з рахунком 3:0. Таким чином у турнірній таблиці групи Лестер та Брага мають у своєму активі по три пункти, а український та грецький клуби після першого туру без очок.

29 жовтня підопічні Віктора Скрипника вдома прийматимуть португальську Брагу в рамках другого туру Ліги Європи.