Долю Зідана в Реалі визначать матчі проти Барселони та Боруссії Менхенгладбах

Тренерське крісло французького фахівця Зінедіна Зідана у мадридському Реалі стало хитким. Його команда непогано стартувала в іспанській Прімері, набравши 10 очок, але далі вершкові несподівано програли дебютанту чемпіонату Кадісу, а потім поступилися напіврезервному складу Шахтаря у Лізі чемпіонів на стадіоні Альфредо Ді Стефано.

Ці поразки сильно вдарили по становищу Зідана у клубі. За інформацією видання L’Equipe, президент Реала Флорентіно Перес дав французькому фахівцю два матчі на виправлення ситуації: якщо Реал зазнає фіаско в Ель Класико з Барселоною та у матчі другого туру ЛЧ проти менхенгладбахської Боруссії, то Зінедін піде у відставку.

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