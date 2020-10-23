Долю Зідана в Реалі визначать матчі проти Барселони та Боруссії Менхенгладбах

Тренерське крісло французького фахівця Зінедіна Зідана у мадридському Реалі стало хитким. Його команда непогано стартувала в іспанській Прімері, набравши 10 очок, але далі вершкові несподівано програли дебютанту чемпіонату Кадісу, а потім поступилися напіврезервному складу Шахтаря у Лізі чемпіонів на стадіоні Альфредо Ді Стефано.
Ці поразки сильно вдарили по становищу Зідана у клубі. За інформацією видання L’Equipe, президент Реала Флорентіно Перес дав французькому фахівцю два матчі на виправлення ситуації: якщо Реал зазнає фіаско в Ель Класико з Барселоною та у матчі другого туру ЛЧ проти менхенгладбахської Боруссії, то Зінедін піде у відставку.
Читайте: Мадрид перетворили у попіл: огляд іспанської преси після матчу Реал – Шахтар
На заміну Зідану у Реалі у президента галактикос є дві кандидатури – колишній наставник Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно, якого давно сватають у Мадрид, а також тренер резервної команди вершкових Кастільї Рауль Гонсалес.
Матч проти Барселони запланований на 24 жовтня на стадіоні Камп Ноу у Барселоні. Гра другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Боруссії відбудеться 27 жовтня у Менхенгладбасі на арені Боруссія-Парк.
Шахтар обіграв Реал в ЛЧ
Донецький Шахтар переміг мадридський Реал у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. У першому таймі гірники вколотили вершковим на їхньому полі три голи. Після перерви підопічні Зідана зуміли відіграти два м’ячі.
Після першого туру групового етапу Шахтар набрав три пункти та очолив турнірну таблицю у своїй групі.