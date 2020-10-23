Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шотландія наступає на пяти Україні

Після матчів першого туру групового етапу єврокубків Україна продовжує лишатися на одинадцятій позиції, але до неї щільно наблизилася Шотландія.

Перший тур Ліги чемпіонів приніс Україні одну поразку (Динамо поступилося Ювентусу 0:2) та одну перемогу (Шахтар обіграв Реал Мадрид 3:2), а у Лізі Європи єдина українська команда луганська Зоря не змогла взяти очки у матчі з Лестером.

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Сенсаційна перемога гірників у Мадриді принесла у скарбничку нашої асоціації два очки, що у конвертації таблиці коефіцієнтів рівняється 0,4 балам. Втім, цього виявилося достатньо, щоб перекрити результати конкурентів України у таблиці.

У Туреччини у єврокубковій боротьбі залишилися два представники Башакшехір та Сівасспор, які зазнали поразок. У Австрії залишилися чотири представники, які так само набрали два пункти або 0,4 бали (поразки ЛАСКа та Рапіда та нічиї Вольфсбергера та Зальцбурга).

Також два очки набрала Шотландія (поразка Селтіка та перемога Рейнджерса), але оскільки у них менший дільник, то після конвертації вони отримали 0,5 очок у свою скарбничку.

Україна залишається на 11 сходинці, маючи в активі 29,500 очок у п’ятирічному рейтингу, та продовжує боротьбу за десяту позицію із Австрією, Туреччиною та Шотландією.

Десяте місце у таблиці коефіцієнтів дає право на гарантовану путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, тоді як 11 позиція може дати таке право лише за певних обставин. Команда, що посяде 11 місце у єврокубках буде представлена п’ятьма командами (дві команди в ЛЧ – другий раунд кваліфікації/плей-оф відбору).

Лідером таблиці коефіцієнтів продовжує залишатися Іспанія, слідом йде Англія, а замикає трійку лідерів Італія. Ці асоціації єдині, хто у поточному сезоні не втратив своїх представників у єврокубках.