Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою, який відбудеться 31 жовтня у Лондоні на SSE Arena Wembley.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.12. Тоді як успіх британця Чісори оцінюється котируванням 5.50. На нічию дають — 25.0.

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Початок бою Олександр Усик – Дерек Чісора запланований не раніше 23.00 за київським часом.

Для Усика це буде другий бій у надважкій вазі. У дебютному поєдинку у хевівейті українець здолав 38-річного американця Чазза Візерспуна. В активі Усика 17 перемог, а завдати першої поразки Олександру у кар’єрі спробує Чісора.

З 2007 року Дерек провів 41 поєдинок у профі, в яких здобув 32 перемоги. Британець програвав Віталію Кличку, Тайсону Ф’юрі, Ділліану Вайту та Девіду Хею.

На відміну від Візерспуна, Чісора пройшов повноцінну підготовку у своєму тренувальному таборі і, вочевидь, не підсяде функціонально посеред бою. Також Дерек славиться тим, що вміє тримати удар.