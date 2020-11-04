Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.
За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.
Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів
У поточному сезоні Україна у турнірі представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо, яке пробилося до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію.
Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.
Груповий етап
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Баварія
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|9
|2.
|Атлетіко
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|4
|3.
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|2
|4.
|Зальцбург
|3
|0
|1
|2
|6
|11
|1
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Зальцбург
|2:2
|Локомотив
|22:00
|Атлетіко
|_:_
|Локомотив
|22:00
|Баварія
|4:0
|Атлетіко
|22:00
|Баварія
|_:_
|Зальцбург
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Баварія
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Зальцбург
|22:00
|Атлетіко
|3:2
|Зальцбург
|22:00
|Атлетіко
|_:_
|Баварія
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Локомотив
|1:1
|Атлетіко
|22:00
|Баварія
|_:_
|Локомотив
|22:00
|Зальцбург
|2:6
|Баварія
|22:00
|Зальцбург
|_:_
|Атлетіко
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Боруссія Менхенгладбах
|3
|1
|2
|0
|10
|4
|5
|2.
|Шахтар
|3
|1
|1
|1
|3
|8
|4
|3.
|Реал Мадрид
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|4
|4.
|Інтер
|3
|0
|2
|1
|4
|5
|2
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|19:55
|Реал
|2:3
|Шахтар
|19:55
|Боруссія М
|_:_
|Шахтар
|22:00
|Інтер
|2:2
|Боруссія М
|22:00
|Інтер
|_:_
|Реал
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|19:55
|Шахтар
|0:0
|Інтер
|19:55
|Шахтар
|_:_
|Реал
|22:00
|Боруссія М
|2:2
|Реал
|22:00
|Боруссія М
|_:_
|Інтер
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|19:55
|Шахтар
|0:6
|Боруссія М
|22:00
|Інтер
|_:_
|Шахтар
|22:00
|Реал
|3:2
|Інтер
|22:00
|Реал
|_:_
|Боруссія М
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сіті
|3
|3
|0
|0
|9
|1
|9
|2.
|Порту
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|6
|3.
|Олімпіакос Пірей
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|3
|4.
|Марсель
|3
|0
|0
|3
|0
|7
|0
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Олімпіакос
|1:0
|Марсель
|19:55
|Олімпіакос
|_:_
|Манчестер Сіті
|22:00
|Манчестер Сіті
|3:1
|Порту
|22:00
|Марсель
|_:_
|Порту
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Марсель
|0:3
|Манчестер Сіті
|22:00
|Марсель
|_:_
|Олімпіакос
|22:00
|Порту
|2:0
|Олімпіакос
|22:00
|Порту
|_:_
|Манчестер Сіті
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Манчестер Сіті
|3:0
|Олімпіакос
|22:00
|Манчестер Сіті
|_:_
|Марсель
|22:00
|Порту
|3:0
|Марсель
|22:00
|Олімпіакос
|_:_
|Порту
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліверпуль
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|9
|2.
|Аякс
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|3.
|Аталанта
|3
|1
|1
|1
|6
|7
|4
|4.
|Мідтьюлланн
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
|1 тур. 21.10
|4 тур. 25.11
|22:00
|Аякс
|0:1
|Ліверпуль
|22:00
|Аякс
|_:_
|Мідтьюлланн
|22:00
|Мідтьюлланн
|0:4
|Аталанта
|22:00
|Ліверпуль
|_:_
|Аталанта
|2 тур. 27.10
|5 тур. 1.12
|22:00
|Аталанта
|2:2
|Аякс
|22:00
|Ліверпуль
|_:_
|Аякс
|22:00
|Ліверпуль
|2:0
|Мідтьюлланн
|22:00
|Аталанта
|_:_
|Мідтьюлланн
|3 тур. 3.11
|6 тур. 9.12
|22:00
|Аталанта
|0:5
|Ліверпуль
|19:55
|Аякс
|_:_
|Аталанта
|22:00
|Мідтьюлланн
|1:2
|Аякс
|19:55
|Мідтьюлланн
|_:_
|Ліверпуль
Група Е
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Челсі
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|2.
|Севілья
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|3.
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|4.
|Ренн
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|Ренн
|1:1
|Краснодар
|19:55
|Краснодар
|_:_
|Севілья
|22:00
|Челсі
|0:0
|Севілья
|19:55
|Ренн
|_:_
|Челсі
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Краснодар
|0:4
|Челсі
|22:00
|Краснодар
|_:_
|Ренн
|22:00
|Севілья
|1:0
|Ренн
|22:00
|Севілья
|_:_
|Челсі
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Севілья
|_:_
|Краснодар
|22:00
|Ренн
|_:_
|Севілья
|22:00
|Челсі
|_:_
|Ренн
|22:00
|Челсі
|_:_
|Краснодар
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Лаціо
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|4
|3.
|Боруссія Дортмунд
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|4.
|Зеніт
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Зеніт
|1:2
|Брюгге
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Брюгге
|22:00
|Лаціо
|3:1
|Боруссія Д
|22:00
|Лаціо
|_:_
|Зеніт
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Боруссія Д
|2:0
|Зеніт
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Лаціо
|22:00
|Брюгге
|1:1
|Лаціо
|22:00
|Брюгге
|_:_
|Зеніт
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Зеніт
|_:_
|Лаціо
|19:55
|Зеніт
|_:_
|Боруссія Д
|22:00
|Брюгге
|_:_
|Боруссія Д
|19:55
|Лаціо
|_:_
|Брюгге
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2.
|Ювентус
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|3.
|Динамо Київ
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|4.
|Ференцварош
|2
|0
|1
|1
|3
|7
|1
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|19:55
|Динамо
|0:2
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|_:_
|Барселона
|22:00
|Барселона
|5:1
|Ференцварош
|22:00
|Ювентус
|_:_
|Ференцварош
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|22:00
|Ференцварош
|2:2
|Динамо
|22:00
|Ференцварош
|_:_
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|0:2
|Барселона
|22:00
|Ювентус
|_:_
|Динамо
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|22:00
|Барселона
|_:_
|Динамо
|22:00
|Барселона
|_:_
|Ювентус
|22:00
|Ференцварош
|_:_
|Ювентус
|22:00
|Динамо
|_:_
|Ференцварош
Група H
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|2.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|3
|4.
|Башакшехір
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
|1 тур. 20.10
|4 тур. 24.11
|22:00
|РБ Лейпциг
|2:0
|Башакшехір
|22:00
|МЮ
|_:_
|Башакшехір
|22:00
|ПСЖ
|1:2
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|РБ Лейпциг
|2 тур. 28.10
|5 тур. 2.12
|19:55
|Башакшехір
|0:2
|ПСЖ
|19:55
|Башакшехір
|_:_
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|5:0
|РБ Лейпциг
|22:00
|МЮ
|_:_
|ПСЖ
|3 тур. 4.11
|6 тур. 8.12
|19:55
|Башакшехір
|_:_
|МЮ
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Башакшехір
|22:00
|РБ Лейпциг
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|РБ Лейпциг
|_:_
|МЮ