У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Україну балістичною, керованою авіаційною ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 25 серпня: що відомо

У ніч на 25 серпня, починаючи з 18:00 24 серпня, російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Під час нічної атаки ворог застосував:

балістичну ракету Іскандер-М

керовану авіаційну ракету Х-31П

150 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на 17 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

Зокрема, у Києві внаслідок падіння уламків російського БпЛА пошкоджено 16-поверховий житловий будинок у Голосіївському районі. На рівні 14-го поверху пошкоджені стіни та вибиті вікна, зокрема постраждала одна з квартир. Поранення дістала одна жінка.

У Запоріжжі ввечері 24 серпня російські безпілотники пошкодили багатоквартирні будинки та торговельні приміщення.

Уже вдосвіта 25 серпня російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Пошкоджено проїзну частину дороги, на відкритій території виникла пожежа та зафіксовані руйнування. За попередніми даними, загинули двоє людей.

Станом на 09:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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