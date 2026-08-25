Вищий антикорупційний суд 25 серпня обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, яку НАБУ і САП підозрюють в участі у злочинній організації.

Про це стало відомо під час трансляції судового засідання.

Запобіжний захід Ірині Мудрій: що відомо

Вищий антикорупційний суд обрав Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із заставою у 20 млн грн.

Зараз дивляться

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення представляла матеріали слідства, зокрема записи розмов фігурантів справи.

Захист Мудрої натомість наполягав, що заявлені прокурором ризики не підтверджуються її поведінкою. Адвокат також називав необґрунтованою можливу заставу у 150 млн грн з огляду на майновий стан підозрюваної.

Сама Мудра просила суд не застосовувати до неї тримання під вартою. Вона заявила, що готова здати документи для виїзду за кордон, носити електронний браслет та внести заставу, якщо її розмір буде співмірним із її майновим станом.

Мудра також наголошувала, що після обшуків не намагалася залишити Україну та самостійно приходила на судові засідання.

У чому підозрюють Ірину Мудру

НАБУ і САП підозрюють Мудру в участі у злочинній організації. За версією слідства, її учасники планували рейдерське захоплення двох підприємств та будівлі у центрі Києва за допомогою підроблених документів.

Антикорупційні органи стверджують, що Мудра, перебуваючи на посаді заступниці керівника Офісу президента, сприяла реалізації цих планів.

Слідство також заявляє про фінансові операції зі 150 млн грн, які, за його версією, мали використати для внесення застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка — фігуранта справи Мідас.

Мудра заперечує висунуті їй підозри. Зокрема, вона заявила, що не давала вказівок підробляти документи, втручатися у державні реєстри або сприяти захопленню підприємств.

Також колишня посадовиця заперечила твердження слідства про нібито отримання від Максима Микитася $4 млн. За її словами, вона не отримувала цих грошей у жодній формі.

Нагадаємо, що 19 серпня стало відомо про слідчі дії у межах спецоперації НАБУ і САП Форест Гамп щодо ймовірної злочинної організації, до якої, за даними антикорупційних органів, могли входити посадовець Офісу президента, колишній народний депутат, керівники державного банку та інші особи.

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито провели через рахунки підконтрольних компаній, щоб надалі використати для внесення застави за одного з фігурантів справи Мідас.

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Згодом її адвокат Артем Крикун-Труш підтвердив, що Мудрій вручили підозру, однак спростував повідомлення про її затримання.

Сама Мудра заявляла, що подала заяву про звільнення за власним бажанням та має намір захищати своє ім’я.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.