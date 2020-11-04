Він не поважає команду та Італію: екс-футболіст Ювентуса розкритикував Роналду

Колишній футболіст туринського Ювентуса Паускуале Бруно жорстко розкритикував зіркового форварда Старої сеньйори Криштіану Роналду.

58-річний Бруно заявив, що португалець досі не вивчив італійської мови, не поважає одноклубників та італійців.

— Роналду – невіглас. Він живе в Італії два роки і досі не знає італійської мови, спілкуючись іспанською аби хоча б щось пояснити партнерам по команді. Він не поважає ані своїх одноклубників, ані італійців, – сказав Бруно.

Криштіану перебрався до Турина влітку 2018 року із мадридського Реалу за €117 млн. Відтоді він зіграв у 92 матчах за б’янконері у всіх турнірах, в яких забив 70 голів та віддав 18 результативних передач. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2022 року.

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Паускуале Бруно грав на позиції захисника та захищав кольори Ювентуса у період з 1987 до 1990 року. Разом з командою він виграв Кубок УЄФА (Ювентус – Фіорентина – 3:1, 0:0) та Кубок Італії (Ювентус – Мілан – 1:0, 0:0) у 1990 році.

Роналду одужав від коронавірусу

30 жовтня стало відомо, що ПЛР-тест Криштіану Роналду показав негативний результат. Через інфікування вірусом футболіст пропустив майже три тижні.

У першій же грі після одужання Роналду вийшов на заміну у матчі Серії А проти новачка Спеції та відзначився дублем.

Джерело: Calciomercato