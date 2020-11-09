Ювентус може продати Роналду через кризу

Туринський Ювентус роздумує над трансфером своєї головної зірки — португальського форварда Криштіану Роналду.

Контракт 35-річного футболіста із б’янконері закінчується влітку 2022 року, але Ювентус може продати гравця після завершення поточного сезону.

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За інформацією видання Sport.es, туринський клуб не планує продовжувати контракт із футболістом та хоче виставити його на трансфер за рік до завершення контракту. Причиною такого рішення у Ювентусі стала криза, що пов’язана з коронавірусом. Для італійського гранду стало дуже затратно виплачувати €31 млн на рік футболісту.

Також туринці хочуть компенсувати витрати за перехід гравця, а точніше у клубі спробують відбити €100 млн, що вони вклали у придбання Роналду за його перехід із мадридського Реала у 2018 році.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість капітана збірної Португалії у €60 млн.

У поточному сезоні італійської Серії А Криштіану Роналду взяв участь у чотирьох матчах, в яких відзначився шістьма голами та зробив одну результативну передачу.

Роналду пропустив майже три тижні через коронавірус, який виявили у гравця 13 жовтня під час перебування у таборі національної збірної. Негативний тест Роналду отримав на 19-й день свого перебування на самоізоляції і у першому ж матчі після одужання проти Спеції у Серії А відзначився дублем.

Джерело: Sport.es