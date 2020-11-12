У матчі п’ятого туру групового етапу Ліги націй сезону-2020/21 елітного дивізіону збірна України зустрінеться із командою Німеччини. Зустріч відбудеться 14 листопада у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також матч транслюватиме білоруський телеканал Беларусь 5. Интернет та російський Матч ТВ.

Читайте: Німеччина — Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Для команд це буде восьма очна зустріч в історії. Востаннє збірні зустрічалися місяць тому у Києві у третьому турі Ліги націй, та гра завершилася перемогою підопічних Йоахіма Льова з рахунком 2:1. У семи матчах чотири рази фортуна була на боці німців ще тричі команди розійшлися нічиєю.

Турнірну таблицю четвертої групи елітного дивізіону очолює збірна Іспанії, маючи в активі сім очок, слідом розташувалися Німеччина (6) та Україна (6), а четвертою йде Швейцарія (2).