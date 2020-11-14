Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

3 вересня стартував перший тур групового етапу турніру УЄФА Ліги націй-2020/21. Це другий за ліком розіграш турніру, в якому збірна України виступить в елітному дивізіоні А. Підопічні Андрія Шевченка заробили підвищення у класі, коли посіли першу сходинку у своїй групі у Лізі В.

Під час першого розіграшу турніру 55 національних збірних розподілили на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА. Переможці своїх груп у лігах В, C, D за підсумками сезону-2018/19 піднялися у вищі ліги.

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За регламентом змагань, команди грають одна з одною вдома та на виїзді. Переможці своїх груп у Лізі А вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться у червні 2021 року.

Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище, а збірні, котрі посядуть останні місця у групах, понизяться у класі. Оскільки у Лізі D лише дві групи, то з Ліги С вилетять лише дві команди, які визначаться у стикових матчах.

1 тур

Четвер, 3 вересня

19:00 D1 Латвія 0:0 Андорра 21:45 А4 Німеччина 1:1 Іспанія 21:45 А4 Україна 2:1 Швейцарія 21:45 В4 Болгарія 1:1 Ірландія 21:45 В3 Росія 3:1 Сербія 21:45 В3 Туреччина 0:1 Угорщина 21:45 В4 Фінляндія 0:1 Вельс 21:45 С3 Молдова 1:1 Косово 21:45 С3 Словенія 0:0 Греція 21:45 D1 Фарерські о-ви 3:2 Мальта

П’ятниця, 4 вересня

19:00 С4 Литва 0:2 Казахстан 21:45 А1 Італія 1:1 Боснія і Герцеговина 21:45 А1 Нідерланди 1:0 Польща 21:45 В1 Норвегія 1:2 Австрія 21:45 В1 Румунія 1:1 Північна Ірландія 21:45 В2 Словаччина 1:3 Чехія 21:45 В2 Шотландія 1:1 Ізраїль 21:45 С4 Білорусь 1:2 Албанія

Субота, 5 вересня

16:00 С2 Північна Македонія 2:1 Вірменія 16:00 D2 Гібралтар 1:0 Сан-Марино 19:00 А2 Ісландія 0:1 Англія 19:00 С1 Азербайджан 1:2 Люксембург 19:00 С1 Кіпр 0:2 Чорногорія 19:00 С2 Естонія 0:1 Грузія 21:45 А2 Данія 0:2 Бельгія 21:45 А3 Португалія 4:1 Хорватія 21:45 А3 Швеція 0:1 Франція

2 тур

Неділя, 6 вересня

16:00 С4 Вельс 1:0 Болгарія 16:00 D1 Андорра 0:1 Фарерські о-ви 19:00 В3 Угорщина 2:3 Росія 19:00 В4 Ірландія 0:1 Фінляндія 19:00 С3 Словенія 1:0 Молдова 21:45 А4 Іспанія 4:0 Україна 21:45 А4 Швейцарія 1:1 Німеччина 21:45 В3 Сербія 0:0 Туреччина 21:45 С3 Косово 1:2 Греція 21:45 D1 Мальта 1:1 Латвія

Понеділок, 7 вересня

17:00 С4 Казахстан 1:2 Білорусь 21:45 А1 Боснія і Герцеговина 1:2 Польща 21:45 А1 Нідерланди 0:1 Італія 21:45 В1 Австрія 2:3 Румунія 21:45 В2 Ізраїль 1:1 Словаччина 21:45 В1 Північна Ірландія 1:5 Норвегія 21:45 В2 Чехія 1:2 Шотландія 21:45 С4 Албанія 0:1 Литва

Вівторок, 8 вересня

19:00 С2 Вірменія 2:0 Естонія 19:00 С2 Грузія 1:1 Північна Македонія 21:45 А2 Бельгія 5:1 Ісландія 21:45 А2 Данія 0:0 Англія 21:45 А3 Франція 4:2 Хорватія 21:45 А3 Швеція 0:2 Португалія 21:45 C1 Кіпр 0:1 Азербайджан 21:45 C1 Люксембург 0:1 Чорногорія 21:45 D2 Сан-Марино 0:2 Ліхтенштейн

3 тур

Субота, 10 жовтня

16:00 C1 Люксембург 2:0 Кіпр 16:00 C1 Чорногорія 2:0 Азербайджан 19:00 D2 Ліхтенштейн 0:1 Гібралтар 19:00 D1 Фарерські о-ви 1:1 Латвія 21:45 А4 Іспанія 1:0 Швейцарія 21:45 А4 Україна 1:2 Німеччина 21:45 D1 Андорра 0:0 Мальта

Неділя, 11 жовтня

16:00 В4 Ірландія 0:0 Вельс 16:00 С4 Казахстан 0:0 Албанія 19:00 А2 Англія 2:1 Бельгія 19:00 А1 Боснія і Герцеговина 0:0 Нідерланди 19:00 А3 Хорватія 2:1 Швеція 19:00 В1 Норвегія 4:0 Румунія 19:00 В4 Фінляндія 2:0 Болгарія 19:00 С2 Вірменія 2:2 Грузія 19:00 С2 Естонія 3:3 Північна Македонія 19:00 С4 Литва 2:2 Білорусь 21:45 А2 Ісландія 0:3 Данія 21:45 А1 Польща 0:0 Італія 21:45 А3 Франція 0:0 Португалія 21:45 В2 Ізраїль 1:2 Чехія 21:45 В1 Північна Ірландія 0:1 Австрія 21:45 В3 Росія 1:1 Туреччина 21:45 В3 Сербія 0:1 Угорщина 21:45 В2 Шотландія 1:0 Словаччина 21:45 С3 Греція 2:0 Молдова 21:45 С3 Косово 0:1 Словенія

4 тур

Вівторок, 13 жовтня

19:00 C1 Азербайджан 0:0 Кіпр 19:00 D1 Латвія 0:1 Мальта 21:45 А4 Німеччина 3:3 Швейцарія 21:45 А4 Україна 1:0 Іспанія 21:45 C1 Чорногорія 1:2 Люксембург 21:45 D2 Ліхтенштейн 0:0 Сан-Марино 21:45 D1 Фарерські о-ви 2:0 Андорра

Середа, 14 жовтня

19:00 В4 Фінляндія 1:0 Ірландія 19:00 С4 Литва 0:0 Албанія 21:45 А2 Англія 0:1 Данія 21:45 А2 Ісландія 1:2 Бельгія 21:45 А1 Італія 1:1 Нідерланди 21:45 А1 Польща 3:0 Боснія і Герцеговина 21:45 А3 Португалія 3:0 Швеція 21:45 А3 Хорватія 1:2 Франція 21:45 В4 Болгарія 0:1 Вельс 21:45 В1 Норвегія 1:0 Північна Ірландія 21:45 В3 Росія 0:0 Угорщина 21:45 В1 Румунія 0:1 Австрія 21:45 В2 Словаччина 2:3 Ізраїль 21:45 В3 Туреччина 2:2 Сербія 21:45 В2 Шотландія 1:0 Чехія 21:45 С4 Білорусь 2:0 Казахстан 21:45 С3 Греція 0:0 Косово 21:45 С2 Естонія 1:1 Вірменія 21:45 С3 Молдова 0:4 Словенія 21:45 С2 Північна Македонія 1:1 Грузія

5 тур

Субота, 14 листопада

16:00 D1 Мальта _:_ Андорра 16:00 D2 Сан-Марино _:_ Гібралтар 19:00 C1 Азербайджан _:_ Чорногорія 19:00 C1 Кіпр _:_ Люксембург 19:00 D1 Латвія _:_ Фарерські о-ви 21:45 А4 Німеччина _:_ Україна 21:45 А4 Швейцарія _:_ Іспанія 21:45 А3 Португалія _:_ Франція 21:45 А3 Швеція _:_ Хорватія

Неділя, 15 листопада

16:00 В2 Словаччина _:_ Шотландія 16:00 С2 Північна Македонія _:_ Естонія 19:00 А1 Нідерланди _:_ Боснія і Герцеговина 19:00 В4 Болгарія _:_ Фінляндія 19:00 В3 Туреччина _:_ Росія 19:00 В4 Вельс _:_ Ірландія 19:00 С4 Албанія _:_ Казахстан 19:00 С4 Білорусь _:_ Литва 19:00 С2 Грузія _:_ Вірменія 21:45 А2 Бельгія _:_ Англія 21:45 А2 Данія _:_ Ісландія 21:45 А1 Італія _:_ Польща 21:45 В1 Австрія _:_ Пн. Ірландія 21:45 В1 Румунія _:_ Норвегія 21:45 В3 Угорщина _:_ Сербія 21:45 В2 Чехія _:_ Ізраїль 21:45 С3 Молдова _:_ Греція 21:45 С3 Словенія _:_ Косово

6 тур

Вівторок, 17 листопада

21:45 А4 Іспанія _:_ Німеччина 21:45 А3 Франція _:_ Швеція 21:45 А3 Хорватія _:_ Португалія 21:45 А4 Швейцарія _:_ Україна 21:45 С1 Люксембург _:_ Азербайджан 21:45 С1 Чорногорія _:_ Кіпр 21:45 D1 Андорра _:_ Латвія 21:45 D1 Мальта _:_ Фарерські о-ви 21:45 D2 Гібралтар _:_ Ліхтенштейн

Середа, 18 листопада