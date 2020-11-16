Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

3 вересня стартував перший тур групового етапу турніру УЄФА Ліги націй-2020/21. Це другий за ліком розіграш турніру, в якому збірна України виступить в елітному дивізіоні А. Підопічні Андрія Шевченка заробили підвищення у класі, коли посіли першу сходинку у своїй групі у Лізі В.
Під час першого розіграшу турніру 55 національних збірних розподілили на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА. Переможці своїх груп у лігах В, C, D за підсумками сезону-2018/19 піднялися у вищі ліги.
Читайте: Результати жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів-2020/21
За регламентом змагань, команди грають одна з одною вдома та на виїзді. Переможці своїх груп у Лізі А вийдуть до фінальної стадії турніру, яка відбудеться у червні 2021 року.
Переможці груп в лігах B, C і D піднімуться лігою вище, а збірні, котрі посядуть останні місця у групах, понизяться у класі. Оскільки у Лізі D лише дві групи, то з Ліги С вилетять лише дві команди, які визначаться у стикових матчах.
1 тур
Четвер, 3 вересня
|19:00
|D1
|Латвія
|0:0
|Андорра
|21:45
|А4
|Німеччина
|1:1
|Іспанія
|21:45
|А4
|Україна
|2:1
|Швейцарія
|21:45
|В4
|Болгарія
|1:1
|Ірландія
|21:45
|В3
|Росія
|3:1
|Сербія
|21:45
|В3
|Туреччина
|0:1
|Угорщина
|21:45
|В4
|Фінляндія
|0:1
|Вельс
|21:45
|С3
|Молдова
|1:1
|Косово
|21:45
|С3
|Словенія
|0:0
|Греція
|21:45
|D1
|Фарерські о-ви
|3:2
|Мальта
П’ятниця, 4 вересня
|19:00
|С4
|Литва
|0:2
|Казахстан
|21:45
|А1
|Італія
|1:1
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|А1
|Нідерланди
|1:0
|Польща
|21:45
|В1
|Норвегія
|1:2
|Австрія
|21:45
|В1
|Румунія
|1:1
|Північна Ірландія
|21:45
|В2
|Словаччина
|1:3
|Чехія
|21:45
|В2
|Шотландія
|1:1
|Ізраїль
|21:45
|С4
|Білорусь
|1:2
|Албанія
Субота, 5 вересня
|16:00
|С2
|Північна Македонія
|2:1
|Вірменія
|16:00
|D2
|Гібралтар
|1:0
|Сан-Марино
|19:00
|А2
|Ісландія
|0:1
|Англія
|19:00
|С1
|Азербайджан
|1:2
|Люксембург
|19:00
|С1
|Кіпр
|0:2
|Чорногорія
|19:00
|С2
|Естонія
|0:1
|Грузія
|21:45
|А2
|Данія
|0:2
|Бельгія
|21:45
|А3
|Португалія
|4:1
|Хорватія
|21:45
|А3
|Швеція
|0:1
|Франція
2 тур
Неділя, 6 вересня
|16:00
|С4
|Вельс
|1:0
|Болгарія
|16:00
|D1
|Андорра
|0:1
|Фарерські о-ви
|19:00
|В3
|Угорщина
|2:3
|Росія
|19:00
|В4
|Ірландія
|0:1
|Фінляндія
|19:00
|С3
|Словенія
|1:0
|Молдова
|21:45
|А4
|Іспанія
|4:0
|Україна
|21:45
|А4
|Швейцарія
|1:1
|Німеччина
|21:45
|В3
|Сербія
|0:0
|Туреччина
|21:45
|С3
|Косово
|1:2
|Греція
|21:45
|D1
|Мальта
|1:1
|Латвія
Понеділок, 7 вересня
|17:00
|С4
|Казахстан
|1:2
|Білорусь
|21:45
|А1
|Боснія і Герцеговина
|1:2
|Польща
|21:45
|А1
|Нідерланди
|0:1
|Італія
|21:45
|В1
|Австрія
|2:3
|Румунія
|21:45
|В2
|Ізраїль
|1:1
|Словаччина
|21:45
|В1
|Північна Ірландія
|1:5
|Норвегія
|21:45
|В2
|Чехія
|1:2
|Шотландія
|21:45
|С4
|Албанія
|0:1
|Литва
Вівторок, 8 вересня
|19:00
|С2
|Вірменія
|2:0
|Естонія
|19:00
|С2
|Грузія
|1:1
|Північна Македонія
|21:45
|А2
|Бельгія
|5:1
|Ісландія
|21:45
|А2
|Данія
|0:0
|Англія
|21:45
|А3
|Франція
|4:2
|Хорватія
|21:45
|А3
|Швеція
|0:2
|Португалія
|21:45
|C1
|Кіпр
|0:1
|Азербайджан
|21:45
|C1
|Люксембург
|0:1
|Чорногорія
|21:45
|D2
|Сан-Марино
|0:2
|Ліхтенштейн
3 тур
Субота, 10 жовтня
|16:00
|C1
|Люксембург
|2:0
|Кіпр
|16:00
|C1
|Чорногорія
|2:0
|Азербайджан
|19:00
|D2
|Ліхтенштейн
|0:1
|Гібралтар
|19:00
|D1
|Фарерські о-ви
|1:1
|Латвія
|21:45
|А4
|Іспанія
|1:0
|Швейцарія
|21:45
|А4
|Україна
|1:2
|Німеччина
|21:45
|D1
|Андорра
|0:0
|Мальта
Неділя, 11 жовтня
|16:00
|В4
|Ірландія
|0:0
|Вельс
|16:00
|С4
|Казахстан
|0:0
|Албанія
|19:00
|А2
|Англія
|2:1
|Бельгія
|19:00
|А1
|Боснія і Герцеговина
|0:0
|Нідерланди
|19:00
|А3
|Хорватія
|2:1
|Швеція
|19:00
|В1
|Норвегія
|4:0
|Румунія
|19:00
|В4
|Фінляндія
|2:0
|Болгарія
|19:00
|С2
|Вірменія
|2:2
|Грузія
|19:00
|С2
|Естонія
|3:3
|Північна Македонія
|19:00
|С4
|Литва
|2:2
|Білорусь
|21:45
|А2
|Ісландія
|0:3
|Данія
|21:45
|А1
|Польща
|0:0
|Італія
|21:45
|А3
|Франція
|0:0
|Португалія
|21:45
|В2
|Ізраїль
|1:2
|Чехія
|21:45
|В1
|Північна Ірландія
|0:1
|Австрія
|21:45
|В3
|Росія
|1:1
|Туреччина
|21:45
|В3
|Сербія
|0:1
|Угорщина
|21:45
|В2
|Шотландія
|1:0
|Словаччина
|21:45
|С3
|Греція
|2:0
|Молдова
|21:45
|С3
|Косово
|0:1
|Словенія
4 тур
Вівторок, 13 жовтня
|19:00
|C1
|Азербайджан
|0:0
|Кіпр
|19:00
|D1
|Латвія
|0:1
|Мальта
|21:45
|А4
|Німеччина
|3:3
|Швейцарія
|21:45
|А4
|Україна
|1:0
|Іспанія
|21:45
|C1
|Чорногорія
|1:2
|Люксембург
|21:45
|D2
|Ліхтенштейн
|0:0
|Сан-Марино
|21:45
|D1
|Фарерські о-ви
|2:0
|Андорра
Середа, 14 жовтня
|19:00
|В4
|Фінляндія
|1:0
|Ірландія
|19:00
|С4
|Литва
|0:0
|Албанія
|21:45
|А2
|Англія
|0:1
|Данія
|21:45
|А2
|Ісландія
|1:2
|Бельгія
|21:45
|А1
|Італія
|1:1
|Нідерланди
|21:45
|А1
|Польща
|3:0
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|А3
|Португалія
|3:0
|Швеція
|21:45
|А3
|Хорватія
|1:2
|Франція
|21:45
|В4
|Болгарія
|0:1
|Вельс
|21:45
|В1
|Норвегія
|1:0
|Північна Ірландія
|21:45
|В3
|Росія
|0:0
|Угорщина
|21:45
|В1
|Румунія
|0:1
|Австрія
|21:45
|В2
|Словаччина
|2:3
|Ізраїль
|21:45
|В3
|Туреччина
|2:2
|Сербія
|21:45
|В2
|Шотландія
|1:0
|Чехія
|21:45
|С4
|Білорусь
|2:0
|Казахстан
|21:45
|С3
|Греція
|0:0
|Косово
|21:45
|С2
|Естонія
|1:1
|Вірменія
|21:45
|С3
|Молдова
|0:4
|Словенія
|21:45
|С2
|Північна Македонія
|1:1
|Грузія
5 тур
Субота, 14 листопада
|16:00
|D1
|Мальта
|3:1
|Андорра
|16:00
|D2
|Сан-Марино
|0:0
|Гібралтар
|19:00
|C1
|Азербайджан
|0:0
|Чорногорія
|19:00
|C1
|Кіпр
|2:1
|Люксембург
|19:00
|D1
|Латвія
|1:1
|Фарерські о-ви
|21:45
|А4
|Німеччина
|3:1
|Україна
|21:45
|А4
|Швейцарія
|1:1
|Іспанія
|21:45
|А3
|Португалія
|0:1
|Франція
|21:45
|А3
|Швеція
|2:1
|Хорватія
Неділя, 15 листопада
|16:00
|В2
|Словаччина
|1:0
|Шотландія
|16:00
|С2
|Північна Македонія
|2:1
|Естонія
|19:00
|А1
|Нідерланди
|3:1
|Боснія і Герцеговина
|19:00
|В4
|Болгарія
|1:2
|Фінляндія
|19:00
|В3
|Туреччина
|3:2
|Росія
|19:00
|В4
|Вельс
|1:0
|Ірландія
|19:00
|С4
|Албанія
|3:1
|Казахстан
|19:00
|С4
|Білорусь
|2:0
|Литва
|19:00
|С2
|Грузія
|1:2
|Вірменія
|21:45
|А2
|Бельгія
|2:0
|Англія
|21:45
|А2
|Данія
|2:1
|Ісландія
|21:45
|А1
|Італія
|2:0
|Польща
|21:45
|В1
|Австрія
|2:1
|Пн. Ірландія
|21:45
|В1
|Румунія
|_:_ (перен.)
|Норвегія
|21:45
|В3
|Угорщина
|1:1
|Сербія
|21:45
|В2
|Чехія
|1:0
|Ізраїль
|21:45
|С3
|Молдова
|0:2
|Греція
|21:45
|С3
|Словенія
|2:1
|Косово
6 тур
Вівторок, 17 листопада
|21:45
|А4
|Іспанія
|_:_
|Німеччина
|21:45
|А3
|Франція
|_:_
|Швеція
|21:45
|А3
|Хорватія
|_:_
|Португалія
|21:45
|А4
|Швейцарія
|_:_
|Україна
|21:45
|С1
|Люксембург
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|С1
|Чорногорія
|_:_
|Кіпр
|21:45
|D1
|Андорра
|_:_
|Латвія
|21:45
|D1
|Мальта
|_:_
|Фарерські о-ви
|21:45
|D2
|Гібралтар
|_:_
|Ліхтенштейн
Середа, 18 листопада
|17:00
|С4
|Албанія
|_:_
|Білорусь
|17:00
|С4
|Казахстан
|_:_
|Литва
|19:00
|С2
|Вірменія
|_:_
|Північна Македонія
|19:00
|С2
|Грузія
|_:_
|Естонія
|21:45
|А2
|Англія
|_:_
|Ісландія
|21:45
|А2
|Бельгія
|_:_
|Данія
|21:45
|А1
|Боснія і Герцеговина
|_:_
|Італія
|21:45
|А1
|Польща
|_:_
|Нідерланди
|21:45
|В1
|Австрія
|_:_
|Норвегія
|21:45
|В2
|Ізраїль
|_:_
|Шотландія
|21:45
|В4
|Ірландія
|_:_
|Болгарія
|21:45
|В1
|Пн. Ірландія
|_:_
|Румунія
|21:45
|В3
|Сербія
|_:_
|Росія
|21:45
|В3
|Угорщина
|_:_
|Туреччина
|21:45
|В4
|Вельс
|_:_
|Фінляндія
|21:45
|В2
|Чехія
|_:_
|Словаччина
|21:45
|С3
|Греція
|_:_
|Словенія
|21:45
|С3
|Косово
|_:_
|Молдова