Українська асоціація футболу підтвердила ще три випадки інфікування коронавірусом у національній збірній.

Перед матчем проти Швейцарії позитивні тести отримали троє гравців – Едуард Соболь, Дмитро Різник та Євген Макаренко.

Напередодні їхні тести були негативні, але вранці, 16 листопада із лабораторії, що має офіційний статус для змагань УЄФА, надійшла інформація після додаткового дослідження зразків.

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Нині троє інфікованих футболістів залишаються ізольованими у своїх готельних номерах, а синьо-жовті очікують на рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу шостого туру Ліги націй у Люцерні.

Напередодні до табору збірної наставник команди Андрій Шевченко довикликав трьох гравців молодіжної команди Сергія Булецу, Георгія Судакова та Олександра Назаренка.

Перед грою проти Німеччини у п’ятому турі Ліги націй у збірній виявили п’ять випадків інфікування серед гравців та технічного персоналу – у Андрія Ярмоленка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка та менеджера команди Вадима Камардіна.

Матч шостого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною запланований на 17 листопада у Люцерні. За його підсумком визначиться команда, яка покине елітний дивізіон турніру і у наступному сезоні виступить у Лізі В.